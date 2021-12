Disney in Concert: Tarzan-Darsteller aus Oberhausen dabei

Oberhausen. Die Konzert-Reihe „Disney in Concert“ hat Solisten für die Tournee 2022 bestätigt. Mit dabei sind Musical-Darsteller und eine Girl-Band-Sängerin.

Die Fans bekannter Melodien aus den Produktionen von Walt Disney benötigen besondere Geduld: Eigentlich sollte die Konzert-Reihe „Disney in Concert“ am 20. März 2020 in der König-Pilsener-Arena in Oberhausen gastieren. Nachdem auch der Ausweichtermin am 4. Mai 2021 wegen der Corona-Pandemie nicht zu halten war, wagen die Veranstalter für Sonntag, 8. Mai 2022, den nächsten Versuch.

Da sich in einer so lange Zeit etwas ändern kann, sind nun die Solisten für die Reise durch die Konzerte-Säle verkündet worden. Die „Dreams come true“-Tour (übersetzt: Träume werden wahr) verspricht ein neues Programm. Disney-Fans wissen: Das Konzert wird mit einem großen Orchester begleitet. Das Hollywood Sound Ochestra wird dafür in die Konzert-Halle neben dem Centro Oberhausen reisen.

Disney in Concert: Melodien aus „König der Löwen“ und „Eisprinzessin“

Die Show zeigte in den vergangenen Jahren Leinwand-Ausschnitte aus bekannten Disney-Filmen wie „Der König der Löwen“, „Arielle, die Meerjungfrau“ und „Die Eisprinzessin“ - und ergänzte dazu passende Film-Songs oder den orchestralen Score-Soundtrack.

Dazu stehen Solisten bereit: Den Oberhausener Fans dürfte vor allem Anton Zetterholm bekannt vorkommen. Der Schwede spielte 2017 nach Alexander Klaws und Josh Strickland den "Tarzan" in der gleichnamigen Musical-Produktion im Oberhausener Metronom-Theater.

Disney in Concert: Mandy Capristo sang in der Girl-Band Monrose

Ebenfalls für die Disney-in-Concert-Tour bestätigt ist Mandy Capristo. Die 31-Jährige wurde als Sängerin in der Girl-Band Monrose bekannt, die in der Casting-TV-Show „Popstars“ zusammengestellt wurde. Mittlerweile arbeitet die Mannheimerin als Solo-Sängerin und spielte schon die Rolle der Prinzessin Jasmin im Musical „Aladdin“.

Ebenfalls mit an Bord sind die Musical-Kollegen: Philipp Büttner, Enrico de Pieri, Judith Lefeber, Lisa Antoni und Roberta Valentini. Als Moderator wird Daniel Boschmann genannt, der vor einigen Jahren bereits den ersten Versuch der Kuppel-Show „Beauty & the Nerd“ moderierte.

Weitere Eintrittskarten für das Konzert in der König-Pilsener-Arena sind ab 57 Euro erhältlich.

