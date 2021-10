Crowdfunding: Ideen für die neue, klare Emscher sind gefragt

Bis zu 45 Meter tief: das neue Emscherpumpwerk in Biefang.

Oberhausen. Das Pumpwerk Oberhausen ist seit August in Betrieb und krönt den Emscherumbau. Die Menschen der Region sollen die Flusszukunft mitgestalten.

Seit dem 20. August ist das neue Emscherpumpwerk an der Kurfürstenstraße in Oberhausen-Biefang in Betrieb. Der Emscherumbau hat damit seine Ziellinie erreicht. Ende 2021 soll der Fluss abwasserfrei sein.

Doch wie geht es weiter? Zwischen Holten und Biefang entsteht im Holtener Bruch eine Emscheraue mit großzügigen Überschwemmungsbereichen und einem neuen Emscherdamm, auf dem künftig Radfahrer und Spaziergänger unterwegs sein können.

Doch der Emscherumbau soll auch aus kleineren Projekten bestehen. Die Emschergenossenschaft setzt dabei auf den Einfallsreichtum der Menschen in der Region. Bürgerinnen und Bürger sollen sich künftig nicht nur an zahlreichen Mitmach-Aktionen an der Emscher und ihren Nebenläufen beteiligen können. Sie sollen auch maßgeblich bei der weiteren Entwicklung des neuen Emschertals mitreden.

„Mach mit am Fluss!“

Die entsprechende Initiative „Mach mit am Fluss!“ sei langfristig angelegt und gebe den Menschen die Möglichkeit, sich auf vielfältige Weise zu beteiligen, heißt es. Ein zentrales Instrument soll dabei eine neue Crowdfunding-Plattform sein, die jetzt von der Emschergenossenschaft vorgestellt wurde: die Emscher-Lippe-Crowd. Hier können Leute aus der Region ihre eigenen Ideen und Projekte präsentieren und mit der Unterstützung von vielen anderen Menschen umsetzen. Auch die Emschergenossenschaft selbst wird sich an der finanziellen Förderung von Projekten beteiligen.

Für eine erfolgreiche Teilnahme gibt es konkrete Anforderungen: Die Projekte müssen im Einzugsgebiet der Emscher (oder Lippe) realisiert werden. Sie sollten einen Bezug zu Wasser haben und/oder einen ökologischen Zweck verfolgen. Vereine, Organisationen, Initiativen, Schulen, Stiftungen und Privatpersonen können mitmachen.

Alle weiteren Informationen zur neuen Crowdfunding-Plattform gibt es im Internet auf www.emscher-lippe-crowd.de. Details zur Initiative „Mach mit am Fluss!“ sind auf der Webseite www.machmitamfluss.de abzurufen. Über eine interaktive Karte lassen sich vielfältige Angebote zum Mitmachen in den Kategorien „Natur erleben“, „Aktiv unterwegs“, „Lernen & forschen“, „Kunst entdecken“ ansteuern.

