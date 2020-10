Im Juli 2016 informierte Straßen.NRW auf einer gut besuchten Bürgerveranstaltung im Lito-Palast die Oberhausener über die Pläne zum Ausbau des Autobahnkreuzes von A2, A3 und A 516. Nun formiert sich im Stadtnorden großflächig der Widerstand dagegen.

Jetzt kamen Vertreterinnen und Vertreter der Schmachtendorfer und Oberhausener Vereine – coronabedingt in Form einer Videokonferenz – zusammen, um das Thema zu beraten. Der Ausbau des Oberhausener Kreuzes „verbindet und bewegt derzeit den Norden“, unterstreichen stellvertretend für das neu geschmiedete Bündnis Cornelia Schiemanowski (Bund Oberhausen) und Tobias Szczepanski (Heimatverein Schmachtendorf) in einer aktuellen Pressemitteilung.

Aus Sicht des Zusammenschlusses der Projektgegner im Stadtnorden ist der geplante, 142 Millionen Euro teure Ausbau mit massiven Eingriffen in den Sterkrader Wald verbunden. Das wollen alle Beteiligten verhindern. Zu dem Zusammenschluss gehören die Bürgerinitiative Dunkelschlag, die Bund-Kreisgruppe Oberhausen, die Evangelische Arbeiter- und Bürgerbewegung Schmachtendorf, Fridays for Future, die Interessengemeinschaft Oberhausener Norden, die Interessengemeinschaft Schmachtendorf, der Nabu, Parents for Future, der Verein für Verkehr und Heimatkunde Schmachtendorf und der Verein Kirche Schmachtendorf. Sie betonen gemeinsam, dass die derzeit von den Planern favorisierte Ausbau-Variante die zwar finanziell günstigste Lösung sei, aber auch jene Lösung, „die am meisten naturzerstörend ist“.

„Alle Kräfte bündeln“

Beim jüngsten Treffen wurde der Beschluss gefasst, alle Kräfte zu bündeln und gemeinsam mit Hilfe der Bevölkerung bei Politik und Behörden für eine umweltverträglichere Variante einzutreten. Zugleich soll nach dem Willen der Projektgegner erneut geprüft werden, ob ein Ausbau vor dem Hintergrund der angestrebten Verkehrswende überhaupt noch notwendig ist.

Planer sehen „vordringlichen Bedarf“ Der Umbau des Kreuzes Oberhausen ist Teil des Bundesverkehrswegeplans 2030. Demnach soll die Neugestaltung des Autobahnkreuzes Oberhausen – als „vordringlicher Bedarf – Engpassbeseitigung“ eingestuft – möglichst in der ersten Hälfte des Jahrzehnts abgeschlossen werden.

In einem ersten Schritt sollen nun Banner produziert und im nördlichen Stadtgebiet in und um Schmachtendorf aufgehängt werden – Transparente, die auf den geplanten „gravierenden Eingriff in die Natur des Oberhausener Nordens aufmerksam machen sollen“, wie es in der aktuellen Pressemitteilung heißt. Im zweiten Schritt soll dann der Kontakt zu Kommunal-, Landes- und Bundespolitikern geknüpft werden. Auch eine Unterschriftensammlung soll starten. Ziel sei es, möglichst viele Bürgerinnen und Bürger zu informieren und für das Thema zu sensibilisieren. Die Zeit sei dabei knapp bemessen: Noch in diesem Jahr werde der neu gewählte Stadtrat die Stellungnahme der Stadt Oberhausen zum Bauprojekt beraten und beschließen, heißt es. Bis dahin will das neue Bündnis deutlich Flagge zeigen.

Mit neuem „Überflieger“

Wird die jetzt favorisierte Ausbauvariante verwirklicht, erhält das Autobahnkreuz Oberhausen unter anderem eine neue Brücke („Überflieger) für den Verkehr aus Richtung Köln in Richtung Arnheim. Auch Fahrbahnverbreiterungen, also mehr Fahrspuren auf der A3 und der A2 im Umfeld des Kreuzes, sind geplant: Die Fahrbahnen der A3 (beide Richtungen bis Dinslaken-Süd) und der A2 (nur Richtung Hannover) sollen um eine Spur erweitert werden und einen neuen bzw. besseren Lärmschutz erhalten.