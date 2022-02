Filmemacherin Dore O. vermisst: Erneut Suche mit Helikopter

Mülheim. Seit Mittwoch wird die Mülheimer Künstlerin Dore O. (75) vermisst. Nachdem die Polizei ein Foto veröffentlicht hat, meldete sich ein Zeuge.

Seit Mittwochabend wird eine 75-jährige Mülheimerin vermisst. Ihr Verschwinden hatte einen Großeinsatz ausgelöst – am Kassenberg, wo sie zu Hause ist, und an der Ruhr. Seit Tagen suchen Polizei, Feuerwehr und Hilfsorganisationen nach der Frau, bislang allerdings erfolglos. Am Montag kam erneut ein Hubschrauber zum Einsatz und flog die Ruhrwiesen ab.

Nachdem die Polizei ein Foto von der Vermissten veröffentlicht hatte, hat sich eine Zeugin gemeldet, die die 75-Jährige in den Ruhrwiesen gesehen haben will, so ein Polizeisprecher. Daraufhin forderte die Polizei erneut einen Helikopter an.

Hubschrauber kreiste bei Vermisstensuche länger über der Saarn-Mendener Ruhraue

Nach Angaben des Polizeisprechers wurde der Bereich der Ruhr und der angrenzenden Wiesen zwischen dem Wasserbahnhof und Kettwig rund eine Dreiviertelstunde lang aus der Vogelperspektive abgesucht – aufgrund der Größe der Fläche sei der Hubschrauber zum Einsatz gekommen. Gegen 16.30 Uhr kreiste der Hubschrauber längere Zeit über der Saarn-Mendener Ruhraue. Die Suche blieb allerdings ohne Ergebnis, meldete die Polizei am Montagabend.

Zum ersten Mal haben die Beamten am späten Freitagnachmittag den Namen der Vermissten genannt: Es handelt sich um Dorothea Alwine N. aus Broich, besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Dore O. Sie ist eine bedeutende Filmemacherin. Die Familie hatte sie als vermisst gemeldet, „als sie ohne Absage zu einer privaten Verabredung nicht erschienen war“, so die Polizei.

Die Vermisste ist etwa 1,70 Meter groß, hat lange, weiße Haare und trägt eine Brille

Dorothea Alwine N. aus Broich wird seit Mittwoch vermisst. Wer weiß etwas? Foto: Polizei

Die Vermisste ist schätzungsweise 1,70 Meter groß, hat lange, weiße Haare und trägt eine Brille. Zudem könnte sie bei ihrem Verschwinden einen beigefarbenen Trenchcoat getragen haben, heißt es von den Ermittlern. „Sie ist leicht dement und nicht gut zu Fuß.“

Letztmalig gesehen wurde die 75-Jährige auf der B 223 auf Höhe der Düsseldorfer Straße. Ihr Wohnhaus befindet sich in direkter Lage zur Ruhr, wo sie gerne spazieren geht. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten hat, meldet sich bitte unverzüglich bei der Polizei: 0201/829-0.

