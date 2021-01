Mülheimer Künstler Peter Thoms ist gestorben

Der Künstler Peter Thoms aus Mülheim ist verstorben. 2018 gab es in der Galerie d'Hamé eine Retrospektive.

Der Mülheimer Maler Peter Thoms ist am 1. Januar im Alter von 76 Jahren verstorben. Er war ein Meister des Lichts. Hatte er sich zunächst der figürlichen Malerei verschrieben, so fand er später immer mehr zu einer assoziativen Arbeitsweise. 2018 würdigte eine Retrospektive in der Galerie d'Hamé sein Schaffen.

Geboren wurde Peter Thoms 1944 in Hamburg, er absolvierte zunächst eine Ausbildung zum Dekorateur. Im Anschluss heuerte er auf Schiffen an und bereiste viele Kontinente. Das Studium der freien Grafik an der Essener Folkwang-Hochschule führte Thoms 1968 ins Ruhrgebiet. Nach dem Abschluss 1973 war er als Buchillustrator für die Verlage Schwan und Econ tätig, widmete sich dann ab 1977 der freien Malerei.

Von Buchillustrationen zur freien Malerei

1978 wurde Peter Thoms mit dem Förderpreis zum Ruhrpreis für Kunst und Wissenschaft der Stadt Mülheim ausgezeichnet. Als Mitglied der AG Mülheimer und Künstler beteiligte er sich an mehreren Jahresausstellungen im Kunstmuseum. Neben dem Gemälde „Erinnerungen an zwei spanische Maler“ (1993) ist er mit zwölf Aquarellen, Bleistiftzeichnungen und Lithografien in der Städtischen Sammlung vertreten.

Im Kunstmuseum gedenkt man dem Künstler und schreibt: "Während seine frühen Werke einen figürlichen und architektonisch geprägten Charakter aufweisen, löste sich Peter Thoms später zunehmend aus dem Gefüge einer festgelegten Komposition. Er fand zum assoziativen Schaffen mit Versatzstücken aus Erinnerungen und Fantasie. Eindrücke seiner Reisen, in Zeichnungen festgehalten, inspirierten ihn zu imaginären Bildwelten. Fiktive Landschaften mit abstrahierten Wolken- und Gebirgsformationen sowie verschachtelte Stadtansichten wirken geheimnisvoll. Das Licht einzufangen war Thoms‘ wichtigstes Anliegen in seiner Malerei."