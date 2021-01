Till Beckmann aus Herne übernimmt Fletch Bizzel Theater

Cindy Jänicke und Till Beckmann übernehmen als Team die künstlerische Leitung und die Geschäftsführung des Theaters Fletch Bizzel in Dortmund.

Herne. Der Herner Schauspieler Till Beckmann löst mit der Dramaturgin Cindy Jänicke in Dortmund den Leiter Horst Hanke-Lindemann ab.

Der Herner Schauspieler Till Beckmann übernimmt mit Cindy Jänicke das Fletch Bizzel Theater in Dortmund, eines der ältesten und bekanntesten freien Theater im Ruhrgebiet. Das neue Team löst zum Februar den langjährigen Leiter Horst Hanke-Lindemann ab.

Theater Kohlenpott mit geprägt

Till Beckmann hat zusammen mit seinem Bruder Nils Beckmann maßgeblich das Theater Kohlenpott in den Flottmann-Hallen mitgeprägt. Als „kleinstes festes freies Ensemble Deutschlands“ erspielten sich die beiden mit Gästen seit 2006 ein stetig nachwachsendes Publikum. Darüber hinaus hat Till Beckmann mit seinen Geschwistern Maja, Lina und Nils Beckmann und mit Charly Hübner das freie Ensemble Spielkinder gegründet und war bei zahlreichen Theatern und Festivals zu Gast.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Herne. Den Herne-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Cindy Jänicke war als Dramaturgin, Theaterpädagogin, Dozentin, Kuratorin und Kulturmanagerin bisher an Stationen wie der Staatsoper unter den Linden in Berlin, dem Schauspielhaus Wuppertal, der Zürcher Hochschule der Künste und dem Junge Ensemble Stuttgart tätig. Am Bayerischen Staatsschauspiel hat sie das Junge Schauspiel gegründet und fünf Jahre geleitet. Mit ihrer Produktionsfirma KUENDAproductions hat sie sich

auf Produktionen im Tanztheater und für ein junges Publikum spezialisiert.