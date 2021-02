Krötenwanderung: Naturschutz und Stadt Herne errichten Zäune

Auch in diesem Jahr stellen Naturschützer in Herne Krötenschutzzäune auf. Hier ein Bild aus dem Jahr 2019.

Herne. Die Stadt Herne stellt in Zusammenarbeit mit dem Naturschutz Krötenschutzzäune auf. Was Autofahrer in Herne beachten müssen.

Mit den steigenden Temperaturen machen sich in Herne auch die Amphibien auf den Weg zu ihren Laichplätzen. Damit die Tiere nicht überfahren werden, stellt die Stadt Herne in Zusammenarbeit mit dem ehrenamtlichen Naturschutz Krötenschutzzäune auf.

An den Zäunen, unter anderem an der Berliner Straße und der Hofstraße, werden die Tiere in Eimern aufgefangen und anschließend von ehrenamtlichen Naturschützern über die Straße getragen. Wie die Stadt Herne mitteilt, konnten auf diese Weise in den vergangenen Jahren hunderte geschützter Amphibien gerettet werden.

Vor allem die Natur- und Landschaftsschutzgebiete im Voßnacken, im Gysenberg, der Bereich um das Tierheim an der Hofstraße und der Landschaftspark Pluto V seien Schwerpunkte der Amphibienwanderung in Herne. Erdkröten und Molche machten sich insbesondere am frühen Morgen und abends auf den Weg.

Stadt Herne: Fahrzeugverkehr stellt eine große Gefahr für Amphibien dar

Mit der Aufstellung eines rund 400 Meter langen Zauns an der Hofstraße hat die Stadt nach eigenen Angaben bereits begonnen. So stelle der Fahrzeugverkehr dort „eine große Gefahr für die Amphibien dar“. An der Hofstraße und an der Berliner Straße seien Hinweisschilder angebracht worden, die auf die Wanderung der Amphibien aufmerksam machten. Die Untere Naturschutzbehörde der Stadt Herne bittet alle Verkehrsteilnehmer um besondere Rücksichtnahme.

Wie jedes Jahr wird auch die Zufahrt zu den vorderen neuen Parkplätzen und dem Wendehammer am Forsthaus Gysenberg ab 18 Uhr bis in die Morgenstunden durch eine Schranke gesperrt. Autofahrer sollten ihre Fahrzeuge daher spätestens bis 18 Uhr aus diesem Bereich entfernen. Der Betreiber des Forsthauses weist mit einer besonderen Beschilderung auf die Sperrung hin.

Wer sich für den Artenschutz engagieren und die Stadt und den ehrenamtlichen Naturschutz bei diesen Projekten unterstützen möchte oder weitergehende Fragen hat, kann sich unter 02323 162363 mit dem Fachbereich Stadtgrün in Verbindung setzen.

