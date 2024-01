Glatteis: Straßen in Herne spiegelglatt - viele Unfälle

In Herne sind die Straßen derzeit spiegelglatt.

Herne In Herne sind die Straßen derzeit spiegelglatt. Es ist bereits zu vielen Unfällen gekommen. Der Deutsche Wetterdienst warnt.

In Herne sind die Straßen und Bürgersteige derzeit spiegelglatt. Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Warnung vor Glätte herausgegeben, die zunächst bis 10 Uhr am Freitagmorgen gilt. Das Verhalten im Straßenverkehr sollte dementsprechend angepasst werden, so der DWD.

Die Polizei berichtet von einem erhöhten Einsatzgeschehen aufgrund der Glätte. Es habe bereits zahlreiche Unfälle gegeben, berichtet ein Pressesprecher der Polizei auf Nachfrage der WAZ. Bisher sei es nur zu Sachschäden gekommen. Menschen seien bis jetzt nicht verletzt worden. Der Sprecher betont: „Bitte fahren Sie vorsichtig. Am besten sollte das Auto momentan ganz stehen gelassen werden.“ Einige Hernerinnen und Herner berichten am Morgen davon, dass selbst das Laufen auf dem Gehweg schwierig sei.

Bei der HCR sei es bisher zu keinen Schäden gekommen, sagt HCR-Sprecher Dirk Rogalla. „Auf den Straßen gab es bisher bei uns keine Probleme.“ Lediglich auf der Linie 311 sei es an bestimmten Punkten - beispielsweise am Ostbachtal - zu Situationen gekommen, die zu Verspätungen geführt hätten. Schäden an den Bussen oder bei den Fahrgästen habe es bisher keine gegeben.

Im Laufe des Freitags werden die Höchsttemperaturen in NRW voraussichtlich wieder im positiven Bereich liegen (1 bis 3 Grad).

