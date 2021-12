Führerscheinstelle Herne: Darum gibt’s aktuell wenig Termine

Herne. In der Führerscheinstelle Herne dauert es aktuell länger, Sondertermine zu bekommen. Die Abteilung ist nur eingeschränkt zu erreichen.

Aktuell sind viele Mitarbeitende in der städtischen Führerscheinstelle in Herne erkrankt. Das teilt die Stadt mit. Daher sei die Abteilung nur sehr eingeschränkt telefonisch zu erreichen. So könnten im Moment keine Sondertermine für den Führerscheinumtausch angeboten werden.

Termine könnten aktuell weder per Telefon noch per E-Mail vereinbart werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Dies werde voraussichtlich bis Donnerstag, 9. Dezember, so sein. Die Zusatztermine für den Führerscheinumtausch sollen ab Freitag, 10. Dezember, 12 Uhr, für die Folgewoche wieder online angeboten werden. Die Stadt Herne bittet um Verständnis.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel