Europa-Union Herne fordert mehr Verantwortung für Europa

Herne. Der neue Bundestag muss mehr Verantwortung für Europa zeigen. Das fordert der Kreisverband Herne der Europa-Union. Was er konkret anmahnt.

Die Europa-Union in Herne fordert mit Blick auf die Bundestagswahl: Der neue Bundestag muss mehr Verantwortung für Europa zeigen.

Bei der Bundestagswahl am 26. September schaue ganz Europa auf Deutschland, heißt es in einer Mitteilung der Europa-Union, Kreisverband Herne. Die Bundestagswahl entscheide indirekt darüber, wer in den nächsten vier Jahren in Brüssel für Deutschland spricht. „Für uns ist besonders wichtig, dass der neue Bundestag sich mehr denn je für Europa einsetzt“, sagt Frank Heu, der Vorsitzende der Europa-Union Herne. Der überparteiliche Verein setze sich für das in Frieden und Freiheit vereinte Europa ein. „Wir erwarten von der nächsten Bundesregierung, dass sie dieses Ziel mit neuem Elan verfolgt“, so Heu.

Herne: Europa-Union ist „bürgerschaftliche Bindeglied“

Frank Heu, Vorsitzender der Europa-Union in Herne. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Europapolitik dürfe im Parlament nicht auf den Fachausschuss beschränkt bleiben. Auch die Regierung müsse für eine klarere Europapolitik sorgen. Die Bundesregierung brauche eine bessere Europakoordinierung und ein Gesicht für Europa, eine Ministerin oder einen Minister mit solidem administrativen Unterbau und klaren Zuständigkeiten, fordert der Kreisverbandsvorsitzende. Nicht zuletzt müsse im Bundestag öfter ausführlich über zentrale europapolitische Fragen debattiert werden. Er erwarte vom neuen Bundestag und der neuen Bundesregierung, dass sie sich für eine Verlängerung der Konferenz zur Zukunft Europas einsetzen.

Heu zeigt sich stolz, dass viele Bundestagsabgeordnete, Kandidatinnen und Kandidaten Mitglied der Europa-Union seien: „In europapolitischen Fragen sind wir in den Wahlkreisen, unseren Städten und Gemeinden das bürgerschaftliche Bindeglied.“

