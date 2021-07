Eisessen für guten Zweck: Herner Heim bietet Eis-Flatrate

Foto: OH

Ein Seniorenheim in Herne bietet eine Eis-Flatrate für den guten Zweck an.

Herne. Ein Herner Seniorenheim bietet eine „Eis-Flatrate“ an: Für 4,50 Euro gibt’s so viel Eis, wie man will. Der Erlös geht an Hochwasser-Opfer.

Leckeres Eis schlemmen und dabei gleichzeitig etwas Gutes tun. Das ist jetzt in der Alloheim Senioren-Residenz „Seniorenhaus Crange“ in Herne möglich. Am 30. Juli findet im Außenbereich der Einrichtung, unter Einhaltung der geltenden Corona-Schutzverordnungen, eine „Eis-Flatrate“ statt.

„Die Erträge der Flatrate gehen an Betroffenen der Hochwasser-Katastrophe “, erklärt Residenzleiterin Monika Kijek in einer Mitteilung. „Es ist sehr schlimm zu sehen, wie andere Mitbürger ihre Familien oder ihr ganzes Hab und Gut innerhalb weniger Stunden verlieren. Daher möchten wir uns an der Aktion-Deutschland-Hilft beteiligen. Dies haben wir gemeinsam mit unserem Bewohnerbeirat beschlossen.“

Einmaliger Beitrag von 4,50 Euro

„Flatrate“ – das bedeute für die Besucher des Eisfestes: nach Herzenslust zugreifen – ganz ohne schlechtes Gewissen. Für einen einmaligen Beitrag in Höhe von 4,50 Euro werde der Eisbecher immer wieder und beliebig oft aufgefüllt. Ob mit bunten Zuckerstreuseln, Schokosoße oder kleinen Schirmchen – auch bei der Auswahl der Eis-Verzierung seien bei der Eis-Flatrate keine Grenzen gesetzt.

Ein Konzept, das nicht nur Kinder als bekennende Eisliebhaber begeistere. „Auch unsere Bewohner freuen sich schon sehr darauf, sich bei sommerlichen Temperaturen mit Eis und einem kühlen Getränk in den Garten zu setzen“, sagt die Residenzleiterin.

Start des generationsübergreifenden „Eisschlemmens ohne Grenzen“ ist am Freitag, 30. Juli, um 14 Uhr, in der Alloheim Senioren-Residenz „Seniorenhaus Crange“ in Herne, Dorstener Straße 375. Alle Angehörigen, Freunde, Partner und Bürger der Region seien herzlich dazu eingeladen.

Bundesweit werde die „Eisflatrate für den guten Zweck“ von der Alloheim-Gruppe in allen Residenzen veranstaltet. Die Termine zu den jeweiligen Eisfesten könnten auf der Website der Alloheim Einrichtungen oder auf www.alloheim.de eingesehen werden.

