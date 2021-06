Oberschlesisches Museum in Hösel kann wieder öffnen

Hösel. Seit Dienstag hat das OSLM in der Heiligenhauser Nachbarstadt wieder geöffnet. Dennoch ist auch weiterhin eine Online-Führung möglich.

Das Oberschlesische Landesmuseum öffnet ab Dienstag, 1. Juni, wieder seine Türen: „Auf diesen Moment haben unser Publikum und wir lange gewartet. Wir freuen uns außerordentlich, unsere Besucherinnen und Besucher wieder persönlich im Museum begrüßen zu können“, so Andrea Perlt, Direktorin des Oberschlesischen Landesmuseums.

Wer sich für die Geschichte Oberschlesiens interessiert, kommt im OSLM auf seine Kosten. Foto: OSLM

Neben der Dauerausstellung sei auch die viel gelobte Sonderausstellung „Polen oder Deutschland? Oberschlesien am Scheideweg“ zu sehen. Für den Museumsbesuch ist aktuell eine Terminbuchung und die Vorlage eines gültigen, negativen Schnelltests erforderlich. Interessierte Besucherinnen und Besucher können sich für eine Terminvereinbarung an unseren Besucherservice per E-Mail unter kasse@oslm.de oder telefonisch unter 02102/956202 wenden.

Schutzmaßnahmen gelten natürlich weiterhin

Weiterhin gelten die Hygiene-Schutzmaßnahmen (Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Maske) sowie die Pflicht zur Erfassung der Kontaktdaten. In dieser Woche gehe auch das neue Vermittlungsformat der Online-Führung in die nächste Runde. Bei der Online-Führung am Freitag, 4. Juni, um 15 Uhr, werde sich der wissenschaftliche Mitarbeiter Dr. Frank Mäuer mit „Wegmarken der oberschlesischen Geschichte“ befassen. Angefangen von der deutschen Ostsiedlung in mittelalterlicher Zeit stellt er die schlesischen Kriege (1740 bis 1763) und das dramatische 20. Jahrhundert mit der Teilung Oberschlesiens und den Themenkomplex Flucht und Vertreibung bis hin zum Schicksal der (Spät-)Aussiedler vor.

Die Online-Führung ermöglicht es den Teilnehmern, bequem von ihrem jeweiligen Aufenthaltsort aus einem Rundgang durch die Dauerausstellung zu folgen. Während der Veranstaltung ist es möglich, sich aktiv einzubringen und Fragen zu stellen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Interessierte können sich anmelden unter kasse@oslm.de. Die angemeldeten Teilnehmer erhalten eine E-Mail mit einem Link zu einer Zoom-Videokonferenz.

Täglich wissen, was in Heiligenhaus passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Heiligenhaus-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Heiligenhaus