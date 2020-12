Heiligenhaus: Glasfasernetz für 5000 Haushalte bis Ende 2021

Heiligenhaus. 5000 Haushalte sollen bis Ende 2021 in Heiligenhaus an das Glasfasernetz angeschlossen sein. Ausbau hat begonnen. Hofermühle ist Sonderfall.

Die Stadt Heiligenhaus und die Telekom haben eine gemeinsame Absichtserklärung unterzeichnet, nach der bis Ende 2021 rund 5000 Haushalte an das Glasfasernetz angeschlossen sein sollen. Dies ermöglicht Anschlüsse mit einem Tempo von bis zu 1000 MBit/s (Megabit pro Sekunde). Geplanter Baustart ist im Frühjahr 2021. Im Zuge des Baus müssen einige Kilometer Glasfaserkabel verlegt werden, zudem müssen 27 Glasfasernetzverteiler neu aufgestellt werden. Die Kosten dafür trägt laut die Telekom. „Corona zeigt, wie wichtig schnelles Internet ist. Eltern und Kinder gleichzeitig in virtuellen Terminen, da braucht es eine stabile und leistungsfähige Internetverbindung. Ich begrüße daher das Vorhaben der Telekom sehr“, so Bürgermeister Michael Beck.

Ausbau bereits an einigen Stellen abgeschlossen

Bereits in diesem Jahr war mit dem Ausbau des Glasfasernetzes in Heiligenhaus begonnen worden, hierbei wurden die Gewerbegebiete bzw. gewerblichen Grundstücke und Liegenschaften in Hetterscheidt bereits an das schnelle Glasfasernetz angebunden. Der Breitbandausbau im Ortsteil Hofermühle sei auch nach eingehenden Verhandlungen und Gesprächen letztlich durch die unterschiedlichen Netzbetreiber eigenwirtschaftlich nicht darstellbar, teilte die Stadt in einem Schreiben mit. Vor diesem Hintergrund habe sie (die Stadt) sich intensiv um einen geförderten Ausbau bemüht. Im Rahmen des Antragsverfahrens für entsprechende Fördermittel läuft noch bis zum Jahresende der Verfahrensschritt der Bedarfsumfrage (https://www.breitbandausschreibungen.de/bedarfsumfragen) Im Rahmen der Glasfaservernetzung, so teilte die Stadt weiter mit, sei durch einen weiteren großen Netzbetreiber ebenfalls für das Jahr 2021 der Ausbau von weiteren drei Gewerbegebieten geplant. Interessierte Bürger können sich auf www.telekom.de/glasfaser-ausbau über die Pläne in Heiligenhaus näher informieren. Hier finden Sie mehr Informationen aus Heiligenhaus