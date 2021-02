Sprockhövel: Wie Kastanie an der Hauptstraße einst aussah

Aufnahme von der Kastanie an der Hauptstraße in Sprockhövel anno 1976.

Sprockhövel. Die Kastanie an der Hauptstraße in Sprockhövel hat ihre eigenen Fans, nun schickte ein Leser ein historisches Foto von ihr – mit tollem Detail.

Einige Menschen aus Sprockhövel haben eine innige Beziehung zu zwei Kastanien, die in Niedersprockhövel stehen.

Häufiger berichtete diese Zeitung von jenem alten Baum am Gedulderweg, den einige Anwohner in liebevoller Weise in Pflege genommen haben. Aber auch die Kastanie an der Hauptstraße auf Höhe der Bären-Apotheke hat ihren eigenen Fanclub.

Wir berichteten, dass der Baum erneut Teilamputationen verkraften musste, weil Fachleute ausgedehnte Fäulnis im Stamm diagnostiziert hatan der Hauptstraßeten. Es ist ein Jammerbild, das die Kastanie zurzeit abgibt.

Umso mehr sollte es Sprockhöveler Kastanienfreunde freuen, einen Blick auf das freundlicherweise von Wilfried Isenberg zur Verfügung gestellte Foto von 1976 zu werfen. Und, schauen Sie mal: Vor 45 Jahren war die Zwiebelturmkirche wie heute eingerüstet!

>>> Mehr aus Sprockhövel und Hattingen

Täglich wissen, was in Hattingen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Hattingen-Newsletter anmelden!