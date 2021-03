Umfrage: Das hält die Gladbecker Stadtgesellschaft zusammen

Gladbeck. Wissenschaftliche Studie des Bundes-Forschungsministeriums. Gladbecker Bürger sollen Antworten geben, was eine gute Stadtgemeinschaft ausmacht.

Was hält uns als Gesellschaft zusammen? Das Bundesministerium für Bildung und Forschung will es wissen. Auch Gladbecker Bürgerinnen und Bürger werden zum Thema befragt.

Im Rahmen eines Forschungsprojektes hat das Bundesministerium verschiedene Universitäten in ganz Deutschland beauftragt, eine großangelegte Befragung zu starten. Inden nächsten Tagen erhalten deshalb auch 3.300 zufällig ausgewählte Gladbecker Bürgerinnen und Bürger ein Anschreiben mit einem Zugangslink, der zu der Online-Umfrage führt. Zu einem späteren Zeitpunkt werden zusätzlich Papierfragebögen an all diejenigen versendet, die noch nicht online an der Befragung teilgenommen haben.

Das Ergebnis wird auch für Planungsprozesse der Stadt berücksichtigt

Die Erhebung des Regionalpanels in Gladbeck ist ein Kooperationsprojekt zwischen der Stadt Gladbeck und einem Forschungsinstitut aus Bielefeld. Dabei erhofft sich die Stadt Gladbeck auch Erkenntnisse über das Zusammenleben ihrer Bürgerinnen und Bürger. Die aktuellen Daten werden in den kommunalen Planungsprozess eingebunden. Für Nordrhein-Westfalen führt das Projekt die Universität Bielefeld mit dem angegliederten Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt durch.

An zwölf Standorten im Bundesgebiet wird ein so genanntes „Regionalpanel“ erhoben. Ein Standort ist dabei Gladbeck, nicht zuletzt als ein Repräsentant einer typischen Ruhrgebietsstadt. Inhaltlich befasst sich die Studie vor allem mit den Themen gesellschaftlicher Zusammenhalt, Nachbarschaft und soziale Teilhabe in Gladbeck und in Deutschland.

