Heimat-Preis für Stellwerkfreunde und „Gladbeck ist laut“

Um den Erhalt des historischen Stellwerks in Zweckel kümmert sich der Verein der Stellwerkfreunde Zweckel, der jetzt neben der Initiative „Gladbeck ist laut“ mit dem Heimat-Preis ausgezeichnet wurde.

Gladbeck. Zwei Projekte sind in Gladbeck mit dem Heimat-Preis ausgezeichnet worden. Nun geht der Wettbewerb für die beiden Gewinner auf Landesebene weiter.

Die Gewinner des Heimat-Preises 2021 stehen fest: Die Stellwerkfreunde Zweckel e.V. mit ihrem Projekt „Erhalt des Stellwerkes Gladbeck-Zweckel“ und die Initiative „Gladbeck ist laut“ mit dem Projekt „Aktionen für Toleranz, Respekt und Vielfalt“ sind ausgezeichnet. Für das jeweilige Projekt werden sie mit jeweils 2500 Euro belohnt.

Der Wettbewerb geht auf Landesebene weiter

In einem zweiten Schritt stellen sich die Gladbecker Preisträger nun mit ihren Projekten einem Wettbewerb auf Landesebene. Neun Gladbecker Projekte galt es in diesem Jahr zu bewerten. „Wir alle waren beeindruckt, mit welch hohem Engagement und wie vielfältig sich Bürgerinnen und Bürger, Gruppen und Institutionen ehrenamtlich für unsere Heimat einsetzen. Eigentlich hätten alle den Preis verdient“, so Bürgermeisterin Bettina Weist.

Intensiv habe sich die Jury mit den Bewerbungen auseinandergesetzt, diskutiert und letztlich die beiden Projekte mit dem Heimat-Preis ausgezeichnet. Eigentlich sollten Auszeichnungen und Urkunden in einer Feierstunde im Rathaus verliehen werden. Corona durchkreuzte diesen Plan jedoch. Der geplante Empfang wird nun ins Frühjahr 2022 verschoben.

Es gibt ein Förderprogramm des Landes für Heimat-Projekte

Das Land NRW stellt im Rahmen des Förderprogramms „Heimat. Zukunft. Nordrhein Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet“ bis zum Jahr 2022 rund 150 Millionen Euro für Projekte, die den Heimtagedanken favorisieren, zur Verfügung. Ein Baustein dieses Förderprogramms ist der Heimat-Preis. Die Stadt Gladbeck hat auf Antrag 5000 Euro für die Auslobung des Preises bewilligt bekommen.

Der Jury gehörten neben der Bürgermeisterin an: Heinz Enxing (Ehrenvorsitzender Verein für Orts- und Heimatkunde), Susanne Schalz (Künstlerin/Atelier Pott in Farbe/Magazin), Marina Lindenau (Mitglied des Jugendrates) und Christiane Schmidt (Referat Kommunikation) an.

