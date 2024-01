Rekord-Glatteis in Gelsenkirchen: „Unfälle im Minutentakt“

Gelsenkirchen Es ist extrem glatt in Gelsenkirchen: Im ganzen Stadtgebiet ist es zu zahlreichen Unfällen gekommen. Sogar die Polizei ist überrascht.

Auf Gelsenkirchens Straßen ist es extrem glatt: Am Donnerstagabend, 11. Januar, hatte es zu regnen begonnen, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt bildete sich Glatteis. Auch am Freitagmorgen ist die Lage noch extrem angespannt.

So etwas habe er selten erlebt, sagt Stefan Schöpper: Der Gelsenkirchener Polizeibeamte hat an diesem Freitagmorgen Dienst in der Leitstelle, „hier werden die Unfälle fast im Minutentakt gemeldet.“ In der Zeit von Mitternacht bis 8.30 Uhr verzeichnete die Gelsenkirchener Polizei knapp 100 Unfälle: „Zum Glück blieb es bislang meist bei Blechschäden“, sagte Schöpper.

Vor allem diese Gelsenkirchener Straßen sind gefährlich

Schöpper mahnt alle Verkehrsteilnehmer zu äußerster Vorsicht, vor allem in Seitenstraßen und auf ohnehin rutschigen Straßenbelägen wie Kopfsteinpflaster könne es immer noch äußerst glatt sein. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Gelsdendienste seien im Einsatz, um die Straßen zu streuen.

Der Deutsche Wetterdienst warnt weiter vor Glatteis, die Warnung gilt noch bis Freitag, 10 Uhr. Der DWD rief dazu auf, Autofahrten möglichst zu vermeiden, auf jeden Fall aber vorsichtig zu fahren und mehr Zeit einzuplanen.

