Polizei Gelsenkirchen nimmt an einem Tag 22 Personen fest

Gelsenkirchen Die Gelsenkirchener Polizei hat an einem einzigen Tag 22 gesuchte Personen festgenommen. Was dahinter steckt und wo die Beamten im Einsatz waren.

Zu mehreren Schwerpunkteinsätzen sind Beamtinnen und Beamte der Gelsenkirchener Polizei zwischen dem 25. November und dem 9. Dezember ausgerückt. Im Visier hatten die Polizisten dabei Taschendiebe, Verkehrsrowdys und per Haftbefehl gesuchte Personen.

Im Einsatz gegen Taschendiebe kontrollierten Zivilpolizisten 159 Personen, vollstreckten zwei ausstehende Haftbefehle und nahmen zehn Tatverdächtige vorläufig fest. Eine weitere Kontrollmaßnahme führte die Verkehrspolizei am Freitag, 8. Dezember, auf der Hochkampstraße in Schalke-Nord durch. Insgesamt wurden 220 Fahrzeuge in der Kontrollstelle überprüft. Dabei wurden bei 73 Fahrzeugen Beanstandungen festgestellt, die durch Verwarngelder und Ordnungswidrigkeitenanzeigen geahndet wurden. Die Beamten untersagten zwei Fahrern die Weiterfahrt, da der Verdacht des Drogen- beziehungsweise Alkoholkonsums bestand.

Polizei Gelsenkirchen vollstreckt 22 Haftbefehle

Ebenfalls am 8. Dezember wurden im gesamten Stadtgebiet 22 offene Haftbefehle vollstreckt. Einige der gesuchten Personen konnten, in Abhängigkeit ihres Haftbefehls, durch die Zahlung einer gerichtlich festgelegten Summe eine Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt verhindern. Andere Personen wurden aufgrund ihres Haftbefehls festgenommen und direkt in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

