Am Bahnhof Buer-Nord in Gelsenkirchen kam es zu einem Einsatz der Bundespolizei. Auslöser: eine Jugendgruppe.

S-Bahn-Einsatz Jugendgruppe hindert S 9 in Gelsenkirchen an der Weiterfahrt

Gelsenkirchen-Buer. Bundespolizisten schritten in Gelsenkirchen ein, nachdem Jugendliche am Bahnhof Buer-Nord auffällig wurden. Die Gruppe störte den Bahnbetrieb.

Mit ihrem Verhalten lösten Jugendliche Freitagabend (14. 05.) auf dem Bahnhof Buer-Nord einen Polizeieinsatz aus. Bundespolizisten mussten einschreiten. Unter anderem hatte die Gruppe eine S-Bahn im Bahnhofsbereich an der Weiterfahrt gehindert.

Gegen 21.30 Uhr alarmierten Mitarbeiter der Deutschen Bahn die Bundespolizei, weil sich Jugendliche im Bahnhofsbereich aufhielten, die Alkohol konsumierten und gegen Coronaschutzverordnung verstießen. Die dort haltende S 9 in Richtung Haltern am See sei bereits an der Weiterfahrt gehindert worden.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Als die Beamten am Bahnhof eintrafen, ergriffen fünf der Jugendlichen die Flucht, konnten aber wenig später gestellt werden. Laut Polizei zeigten sich 15 und 16 Jahre alte Mädchen „im Gegensatz zu ihren fünf männlichen Begleitern kooperativ und einsichtig. Sie wurden kurz darauf von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt.“ Die 17- und 18-jährigen jungen Gelsenkirchener erhielten einen Platzverweis und die Auflage, sich aufgrund der Ausgangsbeschränkungen nach Haus zu begeben.

Die Bundespolizei leitete mehrere Ordnungswidrigkeiten ein.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen