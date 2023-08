Trauer um Gelsenkirchens ehemaligen OB Kurt Bartlewski (93)

Gelsenkirchen. Gelsenkirchens letzter ehrenamtlicher Oberbürgermeister Kurt Bartlewski ist tot. Er starb im Alter von 93 Jahren in seiner Heimat Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen trauert um seinen ehemaligen Oberbürgermeister Kurt Bartlewski. Er starb im Alter von 93 Jahren am Montag, 20. August in seiner Heimatstadt Gelsenkirchen. Die heutige Oberbürgermeisterin Karin Welge würdigt den früheren OB, der von 1989 bis 1996 in einer Doppelspitze als Repräsentant gemeinsam mit dem damaligen Oberstadtdirektor Klaus Bussmann die Geschicke der Stadt lenkte, als Menschen, der in der Stadtgeschichte Spuren hinterlassen hat.

Kurt Bartlewski wurde am 13. Januar 1930 als Sohn eines Bergmannes in Gelsenkirchen geboren. „Mit seiner gewinnenden Persönlichkeit hat er bei vielen Menschen Zuversicht geweckt und sie dazu bewegt, auch die Chancen des Wandels zu sehen und zu ergreifen“, erinnert Karin Welge an die Verdienste und die Persönlichkeit des Verstorbenen. Seine Amtszeit fiel in eine Zeit des Wandels. Dazu gehört das endgültige Aus für die Zechen Nordstern und Consolidation 1993. Bereits zwei Jahre zuvor hatte die Zentralkokerei auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Scholven ihren Betrieb eingestellt.

Streiter für die Interessen der Bergleute

Die Bergleute fanden in dem Grubenschloser und späteren Maschinenbau-Ingenieur und Oberbürgermeister Bartlewski einen starken Streiter für ihre Interessen, der darüber hinaus aber auch den Wandel in der Stadt vorantrieb. So fällt die Ansiedlung der Fachhochschule Gelsenkirchen in seine Amtszeit, und auch die Chancen der Internationalen Bauausstellung Emscher Park hatte Kurt Bartlewski im Blick. Prägend war für Kurt Bartlewski die Verfolgung seines Vaters durch die Nationalsozialisten. Sie hatten den Kommunisten in einem Konzentrationslager inhaftiert. Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund setzte sich Kurt Bartlewski für die Gründung der Demokratischen Initiative als Bündnis für ein demokratisches Miteinander in der Stadt im Jahr 1992 ein. Auch für den Aufbau der Dokumentationsstätte „Gelsenkirchen im Nationalsozialismus“ machte er sich stark.

Letzter ehrenamtlicher Oberbürgermeister Gelsenkirchens

Kurt Bartlewski, der 1967 auf den Lehrerberuf (Mathe und Physik) umgesattelt hatte, war Gelsenkirchens letzter ehrenamtlicher Oberbürgermeister in einer Doppelspitze. Als Klaus Bussfeld 1996 in den Vorstand der RWE AG wechselte, trat Bartlewski von seinem Amt zurück und machte so den Weg für einen hauptamtlichen Oberbürgermeister frei, der seither zugleich als Chef beziehungsweise Chefin der Verwaltung fungiert. Das von den Briten in der Nachkriegszeit installierte Modell der Doppelspitze aus Oberbürgermeister und Oberstadtdirektor wurde mit den Kommunalwahlen 1999 dann schließlich in ganz Nordrhein-Westfalen abgeschafft.

Im Rat der Stadt, dem er seit 1975 angehörte, blieb Kurt Bartlewski nach seinem Rücktritt als Oberbürgermeister noch bis 1998 als Fraktionsvorsitzender der SPD aktiv. Danach legte er sein Mandat nach Unstimmigkeiten niede. Danach zog er sich aus der Politik zurück. 2006 trat Bartlewski aus der SPD aus.

