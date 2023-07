Gelsenkirchen: Wie Sponks Löwenkopf der Umwelt helfen kann

Gelsenkirchen. Der Gelsenkirchener Graffiti-Künstler Sponk versteigert erneut eine seiner imposanten Arbeiten. Sein Löwe entstand beim Summer Jam.

Der Gelsenkirchener Künstler Dan Geffert alias „Sponk“ hat bereits zum sechsten Mal seit 2016 auf dem Festival „Summer Jam“ vor den Augen der Gäste einen großen Löwenkopf gestaltet. Vor Ort wurde er, ebenso wie seine Vorgänger, nicht ganz fertig. Daher arbeitete der Bismarcker nun noch einige Tage in seinem Atelier daran. Jetzt ist der abstrahierte Löwenkopf fertig – und schon auf dem Markt.

Traditionell nämlich wird die Festival-Arbeit online versteigert für den guten Zweck. Das imposante Werk ist 1,85 mal 1,85 Meter groß und eine wahre Farbexplosion. War der Löwenkopf im vergangenen Jahr fotorealistisch gestaltet, ist er nun abstrahiert und doch gut erkennbar. Gleichsam geht er wieder mehr in die Richtung der Graffiti-Kunst des Folkwang-Absolventen, der sich vielfach Themen aus der Natur widmet. Die, so betont er immer wieder, liege ihm sehr am Herzen.

Deswegen spendet er auch zu anderer Zeit Bilder für Online-Auktionen, konnte so bislang knapp 30.000 Euro für Umweltprojekte geben. Der aktuelle Löwenkopf hat bereits seine Liebhaber gefunden. Bislang sind 3.000 Euro geboten.

Die Auktion läuft noch bis Sonntag, 6. August. Wer mitbieten möchte, kann dies unter https://www.unitedcharity.de/Auktionen/Sponk-Summerjam-Loewe tun.

