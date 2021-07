Gelsenkirchen: Opernhaus trauert um Sänger Mario Brell

Gelsenkirchen. Das Gelsenkirchener Musiktheater im Revier trauert um einen Ausnahmekünstler: Im Alter von 85 Jahren verstarb Sänger Mario Brell.

Intensive Identifikation mit den unterschiedlichen Figuren

Brell war ein bedeutender Sänger und hat über viele Jahre das MiR mit geprägt. Das Opernhaus würdigte den Sänger als „Ausnahmekünstler“ mit einer bis ins hohe Alter stupenden Gesangstechnik und mit einem stets freundlichen Wesen. In guter Erinnerung bleibe auch Brells intensive Identifikation mit den unterschiedlichen Figuren des Tenorfachs vom Operetten- bis zum Heldenfach.

Mario Brell als Hauk-Schendorf am Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen in der Spielzeit 2019/20. Foto: Foto: Björn Hickmann

In der Spielzeit 2019/20 hatte Mario Brell in der Produktion von Janaceks „Die Sache Makropulos“ unter der Regie von Dietrich Hilsdorf als Hauk-Schendorf noch einmal in Gelsenkirchen im Alter von 82 Jahren seine Kunst unter Beweis gestellt und vor Publikum brilliert. „Er wird dem Musiktheater im Revier immer in größter Wertschätzung in Erinnerung bleiben“, hieß es von Seiten des Opernhauses.

