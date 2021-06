Gelsenkirchen: Fünf-Zentner-Fliegerbombe wird entschärft

An der Gelsenkirchener Hans-Böckler-Allee wird am Mittwoch, 9. Juni, eine Weltkriegsbombe entschärft.

Gelsenkirchen. An der Hans-Böckler-Allee wird am Mittwoch, 9. Juni, eine Fliegerbombe entschärft. Das Gebiet wird evakuiert, Straßen werden gesperrt.

Bombenentschärfung an der Hans-Böckler-Allee: Weil am Mittwoch, 9. Juni, um 13 Uhr, eine Fünf-Zentner-Bombe entschärft wird, müssen rund 1100 Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener ihre Wohnungen verlassen. Das Gebiet rund um den Fundort soll, so heißt es seitens der Stadt, bis 11.30 weiträumig evakuiert werden.

Fünf-Zentner-Bombe in Gelsenkirchen gefunden – Entschärfung am Mittwoch, 9. Juni

Während die Bombe von Spezialisten entschärft wird, sind die Hans-Böckler-Allee und weitere Straßen und Zuwege gesperrt. Die Sammelstelle für die Anwohnerinnen und Anwohner befindet sich im Sportzentrum Schürenkamp, an der Grenzstraße 1. Wichtig: Innerhalb des Gebäudes muss eine FFP2-Maske getragen werden.

Wer körperlich stark eingeschränkt ist, kann auf Wunsch auch mit einem Hilfsdienst ins Sportzentrum gelangen. Er ist unter der Rufnummer 0209 / 19 222 zu erreichen.

Die Leitstelle des Ordnungsamtes steht für sämtliche Fragen rund um die Entschärfung unter 0209/169-3000 zur Verfügung. Die Stadt informiert über die städtische Internetseite, über Facebook und Twitter.

