Gelsenkirchen: 200 Kids trommeln für Hilfsprojekt in Afrika

Gelsenkirchen-Buer. 200 Kinder trommeln in einer Gelsenkirchener Kirche: Die Aktion ist Teil eines Hilfsprojekts, mit dem Spenden für Afrika gesammelt werden.

Das muss man auch erst einmal schaffen: Markus Hoffmeister steht auf der Empore der Kirche Mariä Himmelfahrt in Gelsenkirchen-Buer, vor ihm sitzen 200 Kita-Kinder – und hängen gebannt an seinen Lippen. Hoffmeister hat sich eine afrikanische Trommel umgeschnallt und erzählt eine Geschichte, die er mit Schlägen auf die Trommel untermalt. Die Kinder hören zu – und trommeln mit.

Der Trommelworkshop, der da an diesem Morgen in der Kirche stattfindet, ist Teil der Aktion „Solibrot“ des katholischen Hilfswerks Misereor. Neun kirchliche Kitas aus dem ganzen Stadtgebiet nehmen daran teil. „Es geht darum, die Kinder dafür zu sensibilisieren, dass es für Kinder in vielen Teilen der Welt nicht selbstverständlich ist, jeden Tag Brot essen zu können“, erklärt Markus Hoffmeister. Er ist Theologe, Theaterpädagoge und Musiker, seit vielen Jahren begleitet er die Aktion, die jetzt zum ersten Mal auch in Gelsenkirchen stattfindet.

Ein Bischof an der Djembe: Auch der Essener Weihbischof Ludger Schepers machte Trommelworkshop mit. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

„In einem ersten Schritt sprechen die Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas mit den Kindern und führen sie kindgerecht an das Thema heran“, so Hoffmeister. Misereor stellt dabei Unterrichtsmaterialien zur Verfügung, die Erzieherinnen wurden im Vorfeld zum Thema geschult. In einem zweiten Schritt backen die Kinder Brot und verkaufen es anschließend, sammeln so Spenden, um damit ein Misereor-Projekt zu unterstützen. Der Trommelworkshop bildet in der Regel den Abschluss und Höhepunkt: „Beim gemeinsamen Trommeln erleben die Kinder noch einmal ein starkes Gefühl der Gemeinschaft“, so Hoffmeister.

In Gelsenkirchen wird das Projekt ein wenig variiert. Die Kinder in den Kitas backen das Brot, mit dem sie Spenden sammeln, nicht selbst: Es wird von der Bäckerei Gatenbröcker/Zipper gespendet. Und nicht für alle Kitas ist der Trommelworkshop auch der Abschluss der Aktion, denn in einigen Einrichtungen steht der Brotverkauf noch aus. Bestimmt ist das Geld für das Projekt „Vozama“ in Madagaskar, dort sollen Schulen gebaut und Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet werden.

Katharina Feldmann, Gebietsleiterin für die katholischen Kitas in Gelsenkirchen, hat mit einigen Helferinnen und Helfern die Kirche Mariä Himmelfahrt für den Trommelworkshop vorbereitet. Die Kirche wurde vor gut zwei Jahren außer Dienst gestellt. Für die Veranstaltung wurden die Kirchenbänke aus dem Weg und an die Seite geräumt, so dass ein großer, freier Raum entstanden ist, in dem die Kinder auf Sitzkissen Platz nehmen können. Für jedes Kind steht eine Trommel, eine afrikanische Djembe, zur Verfügung, dafür hatte Markus Hoffmeister gesorgt. „Die Trommeln kommen eigens aus Ghana“, berichtet er.

Mit der Trommel vor den Bauch geschnallt, erzählt Hoffmeister das afrikanische Märchen von der Wasserstelle. Es erzählt die Geschichte von der letzten Wasserstelle in einer großen Trockenheit, zu der die durstigen Tiere kommen – der Elefant allerdings hat das Wasser für sich beansprucht und beauftragt die Schildkröte damit, die anderen Tiere vom Trinken abzuhalten. Diese entscheidet aber irgendwann, dass das Wasser für alle da ist – und als der Elefant sie bestrafen will, helfen ihr die anderen Tiere.

Das Märchen, passend zur Botschaft von einer gerechteren Welt, begleitet Hoffmeister mit der Trommel: Jedes Tier hat seinen eigenen Rhythmus, die Kinder trommeln natürlich mit. Auch die anwesenden Erwachsenen machen mit: Der Essener Weihbischof Ludger Schepers etwa, der eigens nach Buer gekommen ist und auch eine Trommel in die Hand gedrückt bekommt.

„Wir wollen mit der Aktion bei den Kindern ein Samenkorn pflanzen“, sagt Markus Hoffmeister. „Die Kinder sollen ein Gefühl dafür entwickeln, dass man die Probleme dieser Welt nur gemeinsam lösen kann.“

In fünf Kitas stehen noch Brot-Verkaufstage an, bei denen Geld gesammelt wird: am Freitag, 17. März, in den Kitas St. Agnes (Schalke) und St. Mariä Himmelfahrt (Buer), am Mittwoch, 22. März, in der Kita Don Bosco (Scholven), am Sonntag, 26. März, in der Kita St. Elisabeth (Heßler) und am Montag, 27. März, in der Kita St. Urbanus (Buer).

