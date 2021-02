Der Muezzin ist ein Ausrufer, der die Muslime zum Gebet aufruft. Der islamische Gebetsruf ertönt in arabischer Sprache, wird als Adhan bezeichnet und erfolgte ursprünglich vom Minarett aus. Inzwischen wird der Ruf über Lautsprecher übertragen. Das Bild wurde in Samsun am Schwarzen Meer Küste in der Türkei fotografiert.