Pflegekräfte der Diakonie Gelsenkirchen/Wattenscheid üben in der Diakonie Gelsenkirchen an der Freiligrathstraße den sicheren Umgang mit einem PCR-Schnelltest. Angelina Ciccone testet hier gerade ihre Kollegin Ines Berwald per Rachenabstrich auf eine Corona-Infektion.