An der Grothusstraße in Gelsenkirchen wurden Freitag von der Polizei Lkw kontrolliert.

Polizeikontrolle Cadillac geladen: Polizei stoppt Liefertour in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Schalke. Diese Frachttour beendete die Gelsenkirchener Polizei: Sie stoppte einen Fahrer. Mit einem Cadillac war sein Lkw um 200 Prozent überladen.

Das war eine teure Fracht: Mehrere hundert Euro Bußgeld kommen auf den Fahrer und den Halter eines Transporters zu, die mit einem überladenen Lkw in eine Polizeikontrolle gerieten. Transportiert wurde ein US-Klassiker, ein Cadillac, Baujahr 1974.

Auf der Grothusstraße in Höhe der Lockhofstraße kontrollierten Polizeibeamte Freitag einen überladenen Lkw. Der 50 Jahre alte Fahrer aus Gelsenkirchen transportierte einen Cadillac-Oldtimer für einen Gelsenkirchener Autohändler. Der Lkw wurde mitsamt seiner Ladung gewogen. Dabei stellte sich laut Polizei heraus, dass das Fahrzeug um über 200 Prozent überladen war.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Die Polizeibeamten untersagten dem 50-Jährigen die Weiterfahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Der Cadillac wurde mit roten Überführungskennzeichen versehen und zu seinem Zielort gefahren. Den Gelsenkirchener erwarten ein Bußgeld in Höhe von 235 Euro und ein Punkt in Flensburg. Auf den Halter des Lkw, ein Gelsenkirchener Autohaus, kommt ein Bußgeld in Höhe von 470 Euro zu.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen