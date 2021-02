Immer wieder tauchen auch in Gelsenkirchen Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg auf – so wie hier im Jahr 2019 (Archivbild).

Fliegerbombe Fliegerbombe in Gelsenkirchen gefunden: Evakuierung läuft

Gelsenkirchen. Bei Bauarbeiten an der Ostpreußenstraße ist eine Fliegerbombe gefunden worden. Gegen 17 Uhr wird sie gesprengt. Anwohner werden evakuiert.

Bei Bauarbeiten an der Ostpreußenstraße ist am Donnerstag (25. Februar) ein teilweise zerstörter Blindgänger freigelegt worden. Es handelt sich um eine noch mit Zünder versehene 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Wegen der Beschädigung ist eine Entschärfung nicht möglich. Deshalb wird wird der Blindgänger noch am selben Tag gegen 17 Uhr gesprengt

In einem Umkreis von 200 Metern um die Fundstelle werden die anliegenden Häuser evakuiert. Betroffen sind etwa 240 Anwohner in den Häusern Elfriedenstraße 1 bis 21, der Konradstraße 2 bis 8, des Landgrafenhofs 4 bis 18, der Preußenstraße 1 bis 17 und der Torstraße 2 bis 18. Die Anwohner müssen den Sperrbereich bis 16:30 Uhr verlassen haben.

Wegen der Corona-Pandemie gibt es keine Ausweichunterkunft

Im Zuge der Entschärfung werden außerdem die Ostpreußenstraße, die Elfriedenstraße, die Europastraße sowie die Erzbahntrasse und deren Zuwegungen gesperrt. Teile des Stadtgebietes Herne sind ebenfalls betroffen. Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) hat bereits mit der Evakuierung begonnen. Wegen der Corona-Pandemie kann keine Ausweichunterkunft angeboten werden.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!