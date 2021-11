Verdi bestreikt Uniklinikum Essen - auch Patienten betroffen

Essen. Im Zuge der Tarifauseinandersetzung sind Pflegekräfte und andere Mitarbeiter Dienstag am Uniklinikum zum Streik aufgerufen. Das sind die Folgen.

Das Universitätsklinikum wird im Rahmen der laufenden Tarifauseinandersetzung am Dienstag, 9. November, durch die Gewerkschaft Verdi bestreikt. Das bestätigte Klinikumssprecher Thorsten Schabelon. Das Universitätsklinikum Essen erwarte erhebliche Einschränkungen in der Patientenversorgung.

Aufgerufen zum Streik sind vor allem Pflegekräfte, aber auch Mitarbeiter in Labors und anderen nachgeordneten Einrichtungen. Mit Verdi sei ein Notfallplan vereinbart worden, um die Auswirkungen für die Patienten so gering wie möglich zu halten und für Notfälle gewappnet zu sein.

Operationen müssen verschoben werden

Da die Intensivstationen, auf denen aktuell auch wieder vermehrt Covid-19 Patienten liegen, von den Streikmaßnahmen in der Regel besonders betroffen sind, müsse das Programm an geplanten Operationen in der Uniklinik am Montag, 8. November und noch stärker am Dienstag, 9. November, deutlich reduziert werden. Am Montag deshalb, da die Nachsorge auf den Intensivstationen am Tag danach streikbedingt schwierig und womöglich nicht ausreichend zu gewährleisten sei.

Auch die Wahrnehmung der Versorgung externer Notfälle sei nicht sichergestellt. Ferner werde es laut Schabelon bei ambulanten Terminen und Behandlungen am Dienstag zu deutlichen Einschränkungen sowie Verzögerungen kommen. Das Universitätsklinikum Essen wird versuchen, so weit möglich, Betroffene vorab zu informieren.

Ab Mittwoch, 10. November, ist die Wiederaufnahme des sogenannten Normalbetriebs unter Corona-Bedingungen im Uniklinikum Essen geplant. Nachhängende Verzögerungen in der Patientenversorgung seinen aber nicht auszuschließen.

