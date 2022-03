Ukraine-Andacht: Kirche in Essen wird blau-gelb erstrahlen

Essen. Die Essen Marketing GmbH will Zeichen für den Frieden setzen und projiziert die Nationalfarben der Ukraine an die Fassade der Anbetungskirche.

Die Essen Marketing GmbH (EMG) will ein Zeichen für den Frieden und die Verbundenheit mit der Ukraine setzen und plant am Abend des 3. März eine Lichtprojektion an der Anbetungskirche St. Johann an der Kettwiger Straße.

Um 18.20 soll die Fassade in den Nationalfarben der Ukraine blau und gelb erstrahlen und für den Frieden werben Oberbürgermeister Thomas Kufen wird nach Angaben der EMG eine Ansprache halten, im Anschluss findet im Dom ein Friedensgottesdienst mir Ruhr-Bischof Franz-Josef Overbeck statt.

Die Aktion steht in Zusammenhang mit dem Essen Light Festival. Die EMG als Organisator hat das Logo des Festivals umgestaltet, es ist nun ebenfalls in blau und gelb gehalten.

