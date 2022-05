Titanenwurz in Essen: Größte, stinkigste Blume im Grugapark

Essen. Die größte Blume der Welt soll bald im Essener Grugapark blühen. Die Titanenwurz ist riesig und extrem selten. Was bisher bekannt ist.

Sie stinkt bestialisch, ist riesig und extrem selten: Ein Exemplar der größten Blume der Welt – die Titanenwurz – kann seit kurzem im Essener Grugapark bestaunt werden. Bis sich die nach Aas stinkende Blüte öffnen wird, dauert es allerdings noch ein wenig.

Beim Grugapark geht man davon aus, dass es in der zweiten Mai-Hälfte soweit sein könnte. Schon jetzt ist die Blume größer als 1,28 Meter.

Titanenwurz: Grugapark erhielt Knolle aus dem Palmengarten Frankfurt

Doch wie kommt eines dieser extrem seltene Gewächse überhaupt nach Essen? „Der Grugapark hat aus dem Palmengarten Frankfurt kürzlich eine rund 70 kg schwere Titanenwurz-Knolle erhalten“, heißt es in einer Mitteilung des Parks. „Kurze Zeit später haben wir festgestellt, dass sich ein mächtiger kolbenförmiger Austrieb entwickelt.“ Man geht davon aus, dass es sich bereits jetzt um einen „großen Blütenstand“ handelt.

Die Essener Titanenwurz – hier noch in „Quarantäne“ in den Pflanzenschauhäusern. Foto: Grugapark

Laut dem Botaniker des Grugaparks, Dr. Martin Gülpen, soll die seltene Pflanze an diesem Montag (9. 5.) an einen anderen Standort im Park umziehen. Zunächst hatte sie sich in einer Art Quarantäne hinter Fensterscheiben in den Pflanzenschauhäusern befunden. Am neuen Platz soll die Titanenwurz für die Besucherinnen und Besucher besser zu erreichen sein. Vor allem wenn sich die Blüte öffnet, dürften zahlreiche Menschen in den Grugapark strömen.

Essener Titanenwurz blüht frühestens nächste Woche

Am Freitag hieß es auf den Social-Media-Kanälen des Grugaparks: „Wir erwarten die Blüte in ca. 10 bis 14 Tagen.“ Frühestens würde sich die Blüte demnach am Montag (16. 5.) öffnen, spätestens am Freitag (20. 5.) – wenn denn alles glatt geht.

Eine Titanenwurz blühte in Bochum im September 2017. Der Andrang war enorm. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Dass die Titanenwurz ihre Beobachterinnen und Beobachter durchaus auch mal länge warten lässt, zeigt ein Blick zurück ins Jahr 2017. Damals hatte im Botanischen Garten der Ruhr-Universität Bochum ein Exemplar geblüht. 5000 Menschen wollten sich das kurze Spektakel nicht entgehen lassen. Die Blüte einer Titanenwurz ist sehr kurz, schnell knickt die Blüte wieder ein. Zuletzt hatte im Ruhrgebiet eine Titanenwurz 2018 in Dortmund geblüht.

Wir aktualisieren diesen Artikel im Laufe des Tages.

