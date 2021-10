Til Schweiger feiert Weltpremiere in der Essener Lichtburg

Kommt nach langer Coronapause wieder mit einem neuen Film ins Kino. Die Weltpremiere feiert Til Schweiger in der Essener Lichtburg.

Essen. Weltpremiere für den neuen Til-Schweiger-Film in der Essener Lichtburg: Auf dem Roten Teppich steht der Kinostar am 2. November nicht allein.

In der Lichtburg wird am 2. November wieder der Rote Teppich ausgerollt: Til Schweiger feiert in Essen die Weltpremiere seines neuen Films „Die Rettung der uns bekannten Welt“. Der Kinostar, der mit seinen Statements gern polarisiert, zeigt keine ausgelassene Buddy-Komödie, sondern eher einen Beitrag aus der Abteilung Feel-Good-Drama.

Nach „Honig im Kopf“ nun ein Film über bipolare Störungen

Nach dem großen Kinoerfolg von „Honig im Kopf“, der das Thema Demenz gefühlig aufgenommen hat, widmet sich Schweigers neuer Film diesmal einem anderen Krankheitsbild – der bipolaren Störung. Als alleinerziehender Vater muss Hardy (gespielt von Til Schweiger) mit den drastischen Stimmungsschwankungen seines Sohnes Paul (Emilio Sakraya) umgehen. Nach einem missglückten Selbstmordversuch landet Paul in einem Therapie-Zentrum und lernt dort die junge Toni (Tijan Marei) kennen. Die gemeinsam geplante Flucht wird Ausgangspunkt für eine Teenager-Tramödie, bei der auch der Humor nicht zu kurz kommen soll.

Für „Die Rettung der uns bekannten Welt“ tritt Schweiger als Regisseur, Schauspieler und zugleich als Produzent auf. Auch beim Drehbuch war er beteiligt.

Zur Weltpremiere in Essen haben sich neben Til Schweiger auch Tochter Emma sowie die jungen Hauptdarsteller Emilio Sakraya und Tijan Marei (bekannt aus 4 Blocks) angesagt.

Der Vorverkauf in der Lichtburg ist gestartet. Mehr Infos: filmspiegel-essen.de

