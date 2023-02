Im Streik: Beschäftigte von Krupp-Krankenhaus, LVR-Klinik und Ruhrlandklinik versammeln sich am Montag vor dem Krupp-Krankenhaus in Essen-Rüttenscheid.

Streik Streik am Montag in drei Essener Krankenhäusern

Essen. An diesem Montag Morgen streiken Beschäftigte von drei Essener Krankenhäusern. Die Notfall-Versorgung sei gesichert, sagt die Gewerkschaft Verdi.

Etwa 150 Beschäftigte von drei Essener Krankenhäusern sind am Montag Morgen (13. Februar) in einen eintägigen Warnstreik getreten. Zum Streik aufgerufen hatte die Gewerkschaft Verdi. Angesprochen sind alle Bediensteten, die keine Mediziner sind. Betroffen sind das Krupp-Krankenhaus Rüttenscheid, die Ruhrlandklinik sowie das LVR-Klinikum. Die Notfall-Versorgung der Patienten sei sichergestellt, heißt es.

150 Streikende ziehen zur Margarethenhöhe

Etwa 150 Streikende versammeln sich zur Stunde vor dem Rüttenscheider Krupp-Krankenhaus, um dann gemeinsam zur Margarethenhöhe zu ziehen. Dort findet eine Abschluss-Kundgebung statt.

Die Arbeitsniederlegung findet statt, weil derzeit die Tarif-Auseinandersetzungen laufen. „Die Zustände in unseren Gesundheitseinrichtungen werden zunehmend zu einer Frage von Grundrechten,“ sagt Katharina Schwabedissen, die zuständige Gewerkschaftssekretärin in Essen. „Unsere Kollegen gehen in Teilzeit, flüchten in die Zeitarbeit oder verlassen die Klinik gleich ganz. Ich finde es eine Frechheit, dass wir schon wieder gezwungen werden, in den Streik zu treten, obwohl wir uns jetzt seit drei Jahren anhören, das Beschäftigte im der öffentlichen Daseinsvorsorge systemrelevant seien.“

