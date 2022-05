Sportfreunde Stiller feiern Live-Comeback im Essener Delta

Essen. Ihr erstes Radiokonzert nach sechs Jahren spielen die Sportfreunde Stiller im Essener Delta. Wie man an Karten für das Konzertevent kommt.

„Applaus, Applaus“ für die Sportfreunde Stiller. Nach einigen lautlosen Jahren feiern die „Sportis“ ihr großes Live-Comeback im Delta Musikpark in Essen – es ist das bundesweit erste Radiokonzert nach sechs Jahren Pause.

Im Rahmen von „1 Live Absolut Sektor“ spielen die Sportfreunde am Samstag, 21. Mai, im größten Club der Stadt – und vermutlich vor vielen begeisterten Fans. Die Tickets für das Konzert gibt es nur bei 1Live On Air zu gewinnen. Sie werden ab sofort täglich im 1Live-Programm verlost.

Die Fußball WM-Hymne „’54, ’74, ’90, 2010“ ist einer ihrer großen Hits

Die letzten Jahre war es „still(er)“ um Peter, Rüdiger und Florian. Mit Hits wie „Ein Kompliment“, „Applaus Applaus“, „New York, Rio, Rosenheim“ und der Fußball WM-Hymne „’54, ’74, ’90, 2010“ spielten sich die drei Münchener in der Vergangenheit in die Herzen der Nation. In diesem Jahr haben sie die „EP der guten Hoffnung“ veröffentlicht, eine Zusammenstellung einiger ihrer großen Hits. Ein neues Album wird ebenfalls folgen.

1Live Absolut Sektor bespielt an zwei Tagen insgesamt neun Städte im Sektor. Stars wie Marteria, Zoe Wees, Lost Frequencies, Lea und Felix Jaehn sind am 20. und 21. Mai an verschiedenen Standorten in ganz NRW zu erleben.

