Sparkasse Essen: Drastische Einschnitte beim Filialnetz

Die Sparkasse Essen will ihr Filialnetz in den nächsten Jahren weiter deutlich ausdünnen.

Essen. Angesichts der Digitalisierung im Bankgeschäft hat sich die Sparkasse Essen zu drastischen Einschnitten entschlossen. Was die Bank plant.

Drastische Einschnitte bei der Essener Sparkasse: Das Geldinstitut will in den nächsten zwei Jahren acht weitere Filialstellen schließen, rund ein Viertel des jetzigen Bestandes. Damit bleiben nach Angaben des Geldinstituts noch 27 Filialen, 13 SB-Standorte und rund 100 Geldautomaten übrig. 17 Filialen sollen „perspektivisch“ nur noch von 9 bis 13 Uhr geöffnet sein. Nachmittags biete die Bank dann Beratung nach Terminvereinbarung an. Alle weiteren Filialen sollen „vollumfänglich“ geöffnet bleiben.

Mitarbeiter sollen ihren Arbeitsplatz bei der Sparkasse behalten

Zur Begründung führt das Geldinstitut an, dass statistisch betrachtet „jeder Sparkassenkunde seine Filiale zu Beratungszwecken nur noch einmal im Jahr“ aufsuche. Zudem konzentriere sich der Bedarf immer stärker auf den Vormittagsbereich.

Der Vorstand betont laut Mitteilung, dass „jeder Mitarbeitende im Rahmen des Zukunftskonzeptes einen Arbeitsplatz im Institut behält“. Nach den Filialüberleitungen werde ein Großteil der Kundenberater in den aufnehmenden Standorten für die Kundenberatung zur Verfügung stehen. „Die Filialen sind und bleiben ein Rückgrat im Vertrieb der Sparkasse“, erklärt Vorstandschef Helmut Schiffer.

Ausbauen will das Geldinstitut eigenen Angaben zufolge die digitalen Beratungswege über Video, Chat, Mail und Telefon. Allein im vergangenen Jahr habe die Sparkasse Essen über 65 Millionen Besuche der virtuellen Filiale im Internet verzeichnet.

