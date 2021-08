Shoppen und impfen: Jetzt wird in Essens Innenstadt geimpft

Essen. Die Stadt Essen bietet Impftermine im Stadion, in der Moschee – und bald in der Marktkirche in der City. So kann man shoppen und impfen verbinden

Die Stadt Essen geht weiter auf all jene zu, die sich noch nicht zu einer Corona-Impfung haben durchringen können oder den Weg ins Impfzentrum in der Messe scheuen: Am kommenden Donnerstag, 12. August, bietet sie von 12 bis 17 Uhr Impfungen in der Innenstadt an.

Unter dem Motto „Shoppen und impfen“ findet die Sonder-Impfaktion in der Marktkirche (Markt 2, Nähe Kennedyplatz) statt: Alle Bürger und Bürgerinnen ab 16 Jahren können dort ohne Termin geimpft werden. Sie erhalten den Impfstoff der Firma Biontech.

Außerdem erinnert die Stadt an die Möglichkeit, dass Stadiongäste bei den RWE-Heimspielen am Samstag, 7. August, und am Sonntag, 29. August, jeweils ab 12 Uhr ohne vorherige Anmeldung ihre Erst- oder Zweitimpfung gegen das Coronavirus hinter der WAZ-Westkurve erhalten können. Am Sonntag, 8. August, wird außerdem in der Fatih-Moschee in Katernberg geimpft.

Selbstverständlich können Impfwillige auch weiter ins Impfzentrum in der Messe Essen kommen. Weitere Infos auf: essen.de/coronavirus_impfen

