Schauspielstars erinnern in Essen an Akteure des Widerstands

Essen. Lesung zur Reichspogromnacht: Schauspielstars wie Martina Gedeck und Hanns Zischler erinnern in Essen an den Widerstand gegen die NS-Diktatur.

Hochkarätig besetzt ist eine szenische Lesung, die sich am Dienstag, 9. November, im Salzlager der Kokerei Zollverein, Heinrich-Imig-Str. 11, mit dem deutschen Widerstand von der Reichspogromnacht bis Kriegsende beschäftigt. „Mag sein, daß der Jüngste Tag morgen anbricht . . .“ heißt die mit einem Zitat von Dietrich Bonhoeffer überschriebene Lesung mit Schauspielerin Martina Gedeck und Schauspieler Hanns Zischler. Unterstützt werden die deutschen Schauspielstars von Absolventinnen und Absolventen der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, die Akteuren und Chronisten des oppositionellen Geschehens ihre Stimmen widmen.

Menschen, die den Mut fanden, der NS-Terrorherrschaft entgegenzutreten

In historischen Zeugnissen – darunter Briefe, Tagebucheinträge, Berichte, Flugblätter – wird der zeitgeschichtliche Hintergrund erfahrbar und zugleich das tragisch-existenzielle Erleben all derjenigen, die sich in den aktiven Widerstand begaben und den Mut fanden, der nationalsozialistischen Terrorherrschaft entgegenzutreten.

Martina Gedeck liest aus dem Tagebuch der Journalistin Ruth Andreas-Friedrich. Sie und ihr Lebensgefährte, der Dirigent Leo Borchard, halfen jüdischen Bekannten bei der Flucht aus Deutschland und nahmen während des antijüdischen Pogroms Freunde in ihrer Wohnung auf, später unterstützten sie die Verfolgten und beteiligten sich an Widerstandsaktionen.

Schauspieler Hanns Zischler liest auf Zollverein aus den bewegenden Briefen Helmuth James von Moltkes an seine Frau Freya. Um Moltke und Peter Graf Yorck von Wartenburg bildete sich 1940 eine der wichtigsten Widerstandsgruppen, der Kreisauer Kreis.

