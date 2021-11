Riesenandrang erwartet: Aldi-Modekollektion kommt nach Essen

Von Kopf bis Fuß in Aldi gekleidet: Die Modekollektion des Discounters gibt es in Essen-Holsterhausen zu kaufen.

Essen. „Aldiletten“ und Jogginghosen: Die gehypte Aldi-Modekollektion wird in Essen-Holsterhausen verkauft. Was Fans des Discounters nun wissen müssen.

Badeschlappen und Socken mit Prints, Sweatshirts und Jogginghosen in Weltraumoptik: Was sich liest wie die Produktpalette eines hippen Mode-Start-ups, ist in Wirklichkeit Bestandteil der Modekollektion von Aldi Nord. Wer sich ganz im Stil des Discounters einkleiden will, wird am Freitag (5. November) in Holsterhausen fündig. Ab 12 Uhr ist die „Aldi Original“-Kollektion an der Filiale in der Keplerstraße 88-92 erhältlich. Das Unternehmen rechnet mit einem riesigen Ansturm.

Es ist das erste Mal, dass die „Aldi-Original“-Kollektion im Handel erhältlich ist. Vor der Aktion in Essen gab es die Aldi-Mode schon in vier anderen Städten zu kaufen – zuletzt in Hannover, wo sich lange Schlangen vor der Filiale bildeten. „Die ersten Kunden standen schon eine Stunde früher vor dem Laden“, sagt Aldi-Sprecherin Verena Lissek. Auch für die Aktion in Holsterhausen rechne man mit hohem Andrang und einer 100 bis 150 Meter langen Schlange.

Aldi: Aktionen als Antwort auf „nicht abreißende Nachfrage“

In der Aldi-Filiale in Essen-Holsterhausen gibt es unter anderem „Aldiletten“, Badeschlappen aus der Aldi-Kollektion, zu kaufen. Foto: ALDI Nord

Der Hype um Socken mit Aldi-Schriftzug und blaue Badeschlappen mit eingraviertem A („Aldiletten“) ist hauptsächlich im Netz entstanden. Er ist Ausdruck einer oft selbstironischen Lust an Trash-Kultur, wie man sie nicht mehr nur bei Berliner Hipstern findet. So lässt Lukas Kaiser, kommissarischer Marketingchef von Aldi Nord, verlauten, man sei dem Ruf der Follower gefolgt und reagiere mit den Verkaufsaktionen auf die „nicht abreißende Nachfrage“ der Community. Erstmals hatte es Mode von Aldi im vergangenen Jahr zu erstehen gegeben, damals aber nur im Rahmen einer Pop-up-Ausstellung in Berlin.

Wegen der großen Nachfrage wird die Zahl der abzugebenden Teile pro Person am Freitag limitiert: Die Kollegen vor Ort achteten darauf, dass Kleidung und Schuhe nur in „haushaltsüblichen Mengen“ abgegeben werden, kündigt Verena Lissek an. Es könne passieren, dass nachgefragte Einzelteile oder bestimmte Größen nach einiger Zeit vergriffen seien. Insgesamt sei aber bei den vergangenen Aktionen niemand leer ausgegangen.

Essen: Verkauft wird in einem Zelt an der Holsterhausener Aldi-Filiale

Die Verkaufsaktion in Holsterhausen findet von 12 bis 20 Uhr statt. Insgesamt sieben Teile aus der Aldi-

Ebenfalls Teil der Aldi-Modekollektion: Socken mit Aldi-Schriftzug. Foto: ALDI Nord / Aldi Nord

Kollektion gibt es zu kaufen. Der Preisrahmen liegt zwischen 2,99 Euro (Socken) und 14,99 Euro (Pullover und Jogginghosen). Hinzu kommen Teile, die nicht käuflich erhältlich sind und nur im Rahmen von Gewinnspielen erworben werden können, wie zum Beispiel ein Overall oder Sneaker mit Aldi-Schriftzug.

Verkauft wird die Discounter-Mode nicht direkt in der Filiale, sondern in einem in Weltraum-Optik gestalteten Zelt. „Um den Abstand zu gewährleisten, dürfen sich im Zelt nur fünf Kunden gleichzeitig aufhalten“, erklärt Lissek. Außerdem gelte schon in der Schlange – genau wie im Verkaufszelt – eine Maskenpflicht.

