Restaurantkette „Mongo’s“ ist nach Insolvenz gerettet

Essen/Duisburg. Die Gastrokette „Mongo’s“ (u.a. Filialen in Essen und Duisburg) ist gerettet. Das Unternehmen hatte Insolvenzantrag in Eigenverwaltung gestellt.

Die Essener Gastronomiekette „Mongo’s“ hat im Februar Insolvenzantrag in Eigenverwaltung gestellt, jetzt melden die Geschäftsführer Spiridon Soukas und Christian Paul Blech: „Die Rettung der Mongo´s Gastronomiekette ist gelungen, die Insolvenz ist beendet!“ Somit bleibt die Restaurants in Essen, Köln, Duisburg und Düsseldorf erhalten. Corona und die Folgen hatten dem Unternehmen schwer zu schaffen gemacht.

Die Geschäftsführung hatte sich Anfang des Jahres dafür entschieden, „frühzeitig einen Restrukturierungsprozess durchzuführen“, heißt es in der Mitteilung einer mit der Sanierung beauftragten Unternehmensberatung (Thomas Uppenbrink & Collegen GmbH). „Mongo’s“-Geschäftsführer Christian Paul Blech berichtet in dieser davon, dass die notwendigen Sanierungsmaßnahmen schnell durchgeführt werden konnten, und alle „Standorte aktiv und alle Arbeitsplätze für die Zukunft sicher erhalten“ werden können.

Restaurantkette Mongo’s weiter an vier Standorten aktiv

„Mongo’s“ bietet asiatische Küche. Im Jahr 2017 hatte die Kette noch acht Restaurants. Während des Insolvenzverfahrens ging der Betrieb an den oben genannten vier Standorten weiter. Auch die 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden an Bord bleiben, kündigte Björn Herzog von Thomas Uppenbrink & Collegen bereits im Februar an. Diese erhielten demnach drei Monate lang Insolvenzgeld von der Arbeitsagentur, was das Unternehmen finanziell entlastete.

Der Insolvenzantrag war bereits am 6. Februar beim Amtsgericht Essen eingegangen. Bei einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung bleibt die bisherige Geschäftsführung im Amt. Ihr wird allerdings vom Gericht ein Sachverwalter zur Seite gestellt. Im Fall von Mongo’s hatte das Gericht den Essener Rechtsanwalt Markus van Marwyk zum Sachverwalter bestimmt. (jop)

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen