In der neuen Synagoge in Essen unterzeichneten Vertreter verschiedener Religionen und Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen (3.v.l.) eine Erklärung, mit der sie sich gegen Angriffe auf Juden und jüdische Gemeinden wendeten. Rabbiner Shmuel Aronow (am Pult) bedankte sich für die Geste der Solidarität.