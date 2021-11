Premiere für Rehhagel-Film in Essen: Fans feiern „King Otto“

Essen. Stadionatmosphäre in Essens Lichtburg. Deutsche und griechische Fußballfans bejubeln die Premiere des Kinofilms über Trainerlegende Otto Rehhagel

Fangesänge, „Otto, Otto“-Rufe und Standing Ovations. In der Essener Lichtburg wurde am Mittwochabend ein ganz besonderer Kinofilm gefeiert. Die Deutschlandpremiere des Dokumentarfilms „King Otto“ über die Trainerlegende Otto Rehhagel begeisterte die rund 1000 Kinogäste. Auch viele griechische Fußballfans waren nach Essen gekommen, um dem Traineridol aus Deutschland noch einmal die Ehre zu erweisen.

2004 hatte der aus Altenessen stammende Coach so etwas wie ein Fußballwunder vollbracht und mit der bis dahin stets sieglosen griechischen Elf völlig überraschend die Fußball-Europameisterschaft in Portugal gewonnen. Der gelungene Film von Christopher André Marks erzählt die Außenseiter-Geschichte noch einmal in bewegenden Bildern und unterhaltsamen Interviews und sorgte beim Premierenpublikum auch rückblickend immer wieder für Begeisterungsstürme und Szenenapplaus.

Bei den Fans sorgt die Erinnerung an den EM-Sieg der Hellas-Elf bis heute für Gänsehaut

Immer noch glücklich über den Triumph von 2004: Ioannis Amprazis war bei der EM in Portugal dabei. Die Fahne von damals kam bei der Kinopremiere in Essen wieder zum Einsatz. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

„Hellas, ole“-Gesänge wurden dabei schon der Lichtburg angestimmt, wo Fans wie Ioannis Amprazis noch einmal die Erinnerungen an den unerwarteten Triumph 2004 Revue passieren ließen und sogar die griechische Nationalflagge schwenkten, die die Bochumer Fußball-Anhänger schon damals in Portugal dabei hatten. Die Erinnerung an die Fußballsensation bedeute „Gänsehaut, bis heute“, sagt Amprazis., Und der Star des Abends, Otto Rehhagel, konnte sich ein bisschen in die Zeit zurückversetzen, als er selbst als 15-Jähriger vor der Essener Lichtburg stand und Stars wie Burt Lancaster zujubelte.

Die große Bühne aber gehörte diesmal ganz ihm, dem deutschen Trainer mit dem „Herzen eines Griechen“, wie es der damalige griechische Verbandspräsident Vassilis Gagatsis im Film formuliert. Und ein wenig auch Rehhagels Assistenten und ehemaligen Ko-Trainer Ioannis Topalidis, der natürlich auch zur Premiere nach Essen gekommen war. Das Fußballwunder von einst, es ist schließlich auch das Fundament einer bis heute andauernden deutsch-griechischen Freundschaft.

