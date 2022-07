Pokémon-Event im Grugapark: Die Taschenmonster sind los

Essen-Rüttenscheid. Wer am Samstag (16.7.) den Essener Grugapark besucht, könnte sich wundern. Dort findet ein Pokémon Fan-Event statt. Was es damit auf sich hat.

Pikachu, Glumanda, Schiggy und Bisasam: Nicht nur Kinder der 90er, aber die besonders, wissen, was sich hinter diesen Namen verbirgt. Es sind Pokémon. Ab 1996 waren die Taschenmonster auf den Schulhöfen omnipräsent.

Wer am kommenden Samstag (16.7.) im Essener Grugapark unterwegs ist, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit mit solchen Pokémon in Kontakt kommen. „Wir packen das Spiel ins echte Leben“, sagt Jan Keiffenheim (31). Denn am Wochenende findet in der Gruga-Poké-Liga statt, mit 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist das Event ausverkauft. Keiffenheim gehört zu einem zehnköpfigen Organisationsteam.

Gruga-Poké-Liga hat Stationen im gesamten Grugapark

Was hat es mit der Gruga-Poké-Liga überhaupt auf sich? Auf dem gesamten Parkgelände wird es verschiedene Stationen geben, an denen die Pokémon-Fans zusammenkommen. Neben dem Orga-Team um Jan Keiffenheim helfen weitere 81 Freiwillige mit, das Event zu organisieren. Mindestens diese werden am Samstag auch verkleidet im Grugapark unterwegs sein.

So war es bereits in den Jahren 2016 bis 2019, wegen Corona mussten die beiden letzten Auflagen rein digital in abgespeckter Version stattfinden. Die 200 Spielerinnen und Spieler werden im Verlauf des Samstags einen Sieger ermitteln – so ähnlich wie in den späten 90ern auf den Schulhöfen. Nur, dass sie am Wochenende ausgerüstet mit Nintendo-Switch-Konsolen samt den Pokémon-Spielen „Schwert“ und „Schild“ zusammenkommen. Zu den Anfangszeiten von Pokémon wurden die Spiele „Rot“ und „Blau“ noch auf klobigen Gameboys gespielt.

Jan Keiffenheim über das Pokémon-Fan-Event im Grugapark: „Wir packen das Spiel ins echte Leben“ Foto: Outdoor Gaming Events e.V.

Laut Jan Keiffenheim wird es im Grugapark zwölf bis 13 verschiedene „Arenen“ geben. In diesen gilt es die jeweiligen „Arena-Leiter“ zu schlagen. „Die Arena-Leiter treten alle mit Cosplay auf“, kündigt der 31-Jährige an. Das bedeutet nichts anderes, als dass sie sich in Kostüme mit Bezug zur Welt der Pokémon werfen.

Spielern, denen es gelingt, die Arena-Leiter mit den eigenen Taschenmonstern zu besiegen, erhalten dafür „Orden“. Wer alle erspielt, qualifiziert sich am Samstag zur Teilnahme an einer Art Abschlussturnier. „Es gibt dabei verschiedene Schwierigkeitsgrade“, erklärt Keiffenheim. Flankiert wird Gruga-Poké-Liga im Grugapark unter anderem von einem Quiz.

Pokémon-Hype ebbte zunächst ab

Nach dem großen Hype Ende der 90er Jahre ebbte der Pokémon Hype irgendwann ab. Ganz verschwunden war das Franchise von Nintendo samt Sammelkartenspiel und einer Vielzahl an Videospielen aber nie. Seinen nächsten Höhepunkt sollten die Taschenmonster im Jahr 2016 erleben. Da wurde für Smartphones die App „Pokémon Go“ veröffentlicht.

Dieses Augmented-Reality-Spiel macht es seitdem möglich, die Phantasiewesen mittels GPS-Technik auf dem Handy an realen Orten zu fangen. Vor einem Jahr wurde Essen gar zur Pokémon-Go-Hauptstadt. In der Innenstadt konnten besonders seltene Taschenmonster gefangen werden, sogar aus Belgien waren Spieler ins Ruhrgebiet deswegen gereist. Im Grugapark wird am kommenden Samstag aber nicht das Handyspiel gespielt, sondern auf die Nintendo-Switch-Variante zurückgegriffen.

>>> INFO: Das Event

Organisiert wird die „Gruga-Poké-Liga“ von dem ehrenamtlichen Essener Verein „Outdoor Gaming Events“. Dieser teilt mit, mit dem Event nichts verdienen zu wollen. „Alle Einnahmen dienen ausschließlich der Finanzierung des Events“, heißt es. Etwaige Gewinne würden gespendet – in der Vergangenheit unter anderem an das Ronald McDonald Haus.

