Partyexzesse in Rüttenscheid: Park-Sperrung in der Kritik

Essen-Rüttenscheid. Erneut wird wegen der Partyexzesse am Wochenende ein Park in Rüttenscheid gesperrt. Doch jetzt kommt deutliche Kritik auf.

Es steht das zweite Wochenende bevor, an dem der Christinenpark in Essen-Rüttenscheid nachts abgesperrt wird. Um die Partyexzesse zu unterbinden, reicht die Schließung nach Ansicht der Rüttenscheider CDU allerdings nicht aus. Ordnungsdezernent Christian Kromberg verteidigt indes das Vorgehen der Stadt.

Geteiltes Echo zu den Folgen der Abriegelung

Nach Ansicht des CDU-Ortsverbandsvorsitzenden Benjamin Thomas führt die Abriegelung dazu, dass sich das Partyvolk nun in andere Seitenstraßen verziehe und dort die Nachtruhe der Anwohner störe. Zudem würden die Feiernden auch große Mengen an Müll hinterlassen. Als Rückzugsorte nennt Thomas den direkt angrenzenden Messeparkplatz P2 oder auch den Bereich unterhalb der Rüttenscheider Brücke. Dezernent Kromberg entgegnet wiederum, dass nach seinen eigenen Beobachtungen und auch denen der Polizei die Sperrung des Christinenparks „keine Verdrängung“ in andere Nebenstraßen zur Folge hatte.

Allerdings blieb es am vergangenen Wochenende auch sehr ruhig, so Kromberg. Der Umstand sei im Wesentlichen der Witterung geschuldet gewesen oder auch dem Ausscheiden der Deutschen bei der EM. Von weitergehenden Verboten will der Dezernent momentan absehen, allerdings werde man die weitere Entwicklung genau beobachten und im Zweifelsfall auch reagieren. Bei allen Entscheidungen komme es aber darauf an, „Augenmaß zu bewahren“. Mit dem jetzigen Vorgehen, wozu die Sperrung ebenso gehöre wie die verstärkte Polizeipräsenz, habe man aber die Lage gut im Griff.

Forderung nach stärkerem Schutz der Anwohner

Thomas betont weiter, dass die Belastung der Anwohner auf ein „erträgliches Maß“ reduziert werden soll und dazu die Stadt aufgefordert sei, mit Unterstützung der Polizei geltendes Recht durchzusetzen. Kromberg weist wiederum darauf hin, dass eine Reihe von Kneipen und Bars die Konzession besitzen, Außengastronomie bis 0 Uhr betreiben zu dürfen. Das eigentliche Problem seien aber wohl eher die Leute, die sich nach Mitternacht noch Alkohol an einem Kiosk, der rund um die Uhr geöffnet hat, oder an der Tankstelle holen würden. Doch die rechtlichen Grundlagen geben es, so Kromberg, auch in der jetzigen Situation nun mal nicht her, den Verkauf einfach zu unterbinden.

Ein großes Ärgernis sind die Berge an Dreck, Müll und Unrat, die das Partyvolk hinterlasse. Wenn der Abfall dann einfach liegen bleibe, werde dadurch das Bild des Stadtteils verschandelt und das schade auch dem Ruf Rüttenscheids. Es sei dringend an der Zeit, dass die Entsorgungsbetriebe auch sonntags die Rüttenscheider Straße und angrenzende Bereiche reinigten. Der Vorsitzende fragt sich, was zusätzliche Mülltonnen nützen, „wenn diese nicht geleert werden“?

