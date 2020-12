In der Debatte um die Zukunft von Altenessen hat Oberbürgermeister Thomas Kufen vor Resignation und Wegzug-Phantasien gewarnt und auf Erfolge verwiesen, die es ebenfalls gebe. Der Aufruf des Vorsitzenden der FDP im Essener Norden, Thomas Spilker , der dazu riet, den Stadtteil zu verlassen, sei weder vernünftig noch glaubwürdig. Spilker lebe schließlich selbst in Altenessen und wolle dies auch nicht ändern. „Ich kann die Frustration über manche Entwicklungen zwar gut verstehen, Fatalismus hilft uns aber nicht weiter“, so der OB.

„Nord-Süd-Unterschiede gab es immer, niemand wird sie umdrehen können“

Kufen räumte ein, dass es vermessen wäre, die Unterschiede in einer Stadt gänzlich einebnen zu können. Der Norden werde immer einen anderen Charakter haben. „Die Arbeiterquartiere gab es eher im Norden, die Naherholung eher im Süden – das war nie anders, und das wird auch niemand mehr völlig umdrehen können."

Das bedeute aber nicht, dass Altenessen reizlos oder chancenlos sei. „Es gibt jenseits von Gladbecker und Altenessener Straße viele gutbürgerliche Quartiere, in denen die Menschen gerne leben“, weiß Kufen. Die Neigung, Altenessen zu verlassen, sei dort gewiss nicht groß.

OB erwartet keine schnellen Erfolge, aber vieles in Altenessen sei auf gutem Weg

Kufen wies auch den vielfach zu hörenden Vorwurf zurück, die Stadtpolitik kümmere sich nicht um Altenessen . Zwar sei richtig, dass es oftmals keine schnellen Erfolge gibt, „aber die Grundlagen sind gelegt“. Bis man Ergebnisse sehe, dauere es aber mitunter ein Jahrzehnt. Dennoch: „Wir dürfen die Erfolge nicht kaputtreden.“

So entstünden in Altenessen auf dem ehemaligen Milchhof am Palmbuschweg 190 neue Wohnungen und neues Gewerbe, an der Bäuminghausstraße sehen die Pläne sogar bis 350 Wohnungen vor , an der Erbslöhstraße baue die Stadt eine neue Gesamtschule , an der Marina-Idee mit dem Thema Wohnen am Kanal arbeite die Stadt weiter, für die Zeche Carl sei ein Sanierung- und Nutzungskonzept in Arbeit, und an der Karl-Denkhaus-Straße entstehe mit dem KD 11/13 ein Zentrum für Kooperation und Inklusion.

Vieles sei auf einem guten Weg. „Dann kam die Contilia und traf die Stadtgesellschaft an der empfindlichsten Stelle“, klagte Kufen. Gegen die Schließung der Krankenhäuser könne die Stadt Essen nicht viel machen, unterhalb dieser Schwelle gebe es aber Chancen . „Altenessen als Gesundheitsstandort zu erhalten und zu verbessern steht auf unserer Prioritätenliste ganz weit oben“, beteuert Kufen.

Quotierung von Migranten sei rechtlich nicht machbar: „Es gibt Niederlassungsfreiheit“

Ob offen ausgesprochen oder nicht: Bei Debatten um den Essener Norden schwingt immer die Frage mit, wieviel Einwanderung die alteingesessene Bevölkerung für verkraftbar hält und ab wann Integration keine Chance mehr hat. Ideen, den Zuzug von Migranten zu quotieren und vom Norden in den Süden zu lenken, erteilte der OB eine Absage: „Es gibt Niederlassungsfreiheit innerhalb einer Stadt - daran kann ich auch nichts ändern.“ Die verschiedenen Wohnbauprojekte hätten gerade den Zweck, „einen guten Mix in der Bevölkerung“ zu erhalten oder herzustellen. „Darum machen wir das ja, damit die Leute nicht wegziehen“, so der OB.

