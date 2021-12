Nikolaus kam mit Trike und Wohnwagen nach Essen-Karnap

Essen-Karnap. Der Nikolaus kam mit einem weihnachtlichen Spezial-Gespann nach Essen. Damit begeisterte er nicht nur die vielen Kinder, die auf ihn warteten.

Der Karnaper Martin Rau hatte sich bereits vor einigen Monaten dafür eingesetzt, seinen Stadtteil mehr zu beleben. Als Nikolaus verkleidet setzte er sich am Montag (6.12.) auf sein schneeweißes Trike, hängte einen Wohnwagen an und begeisterte Kinder, Eltern und Großeltern an verschiedenen Haltepunkten.

Nikolaus hielt mit weihnachtlich geschmücktem Gespann

In Zusammenarbeit mit dem Bürgerverein Karnap, dem Stadtteilbüro Kabüze sowie Freunden und Familie hatte Rau eine Tour mit vier Stationen ausgearbeitet. Der Nikolaus hielt dort mit seinem weihnachtlich geschmückten Gespann, aus dem lautstarke Musik erklang. Dann begrüßte er die Kinder, sang mit ihnen ein Lied und die Kinder durften sich Süßigkeiten und eines von 250 Kuscheltieren aus seinem beleuchteten Wohnwagen aussuchen. Die Kuscheltiere und Schokoladennikoläuse hatten Essener vorher zwei Monate lang als Spenden gesammelt.

Martin Rau war absolut begeistert: „Überall wurden meine Erwartungen um ein Vielfaches übertroffen.“ Am Markt hat die kleine Emma ihm ein selbst gemaltes Bild geschenkt und sich für Schokolade und Nüsse bedankt. Ein anderer Junge hat ihm einen bemalten Stein geschenkt. Rau: „Ich hatte mindestens sechs Mal Tränen in den Augen.“ Er plant schon jetzt, die Aktion im kommenden Jahr zu wiederholen.

Essen-Karnap soll attraktiver werden – Bürger beteiligen sich

Auch Eltern und Kinder waren begeistert – auch von dem Gespann mit dem Trike (Boom Mustang ST1 Bj. 2012, 1,6 Liter Ford Focus-ST-Motor). Eine Nutzerin schreibt auf Facebook: „Ich habe auch bei einigen schon ziemlich großen, männlichen Kindern beim Anblick von Nikolausis Schlitten glänzende Augen gesehen.“

Zuletzt hatte sich Martin Rau dafür eingesetzt, dass der Karnaper Markt wieder mehr belebt wird, nachdem der letzte Markthändler diesen verlassen hatte. Auch damals war die Resonanz im Stadtteil groß. Viele Karnaper äußerten Ideen wie Flohmarkt, Schützenfest und Adventmarkt. Auch bei diesem Thema will Martin Rau sich weiter engagieren und eventuell Kinderfahrten mit dem Trike am Karnaper Markt anbieten.

