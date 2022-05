Neue Standorte für Büchereien im Essener Norden gesucht

Essen-Katernberg. Mindestens zwei Essener Stadtteilbüchereien sollen in den kommenden Jahren wahrscheinlich umziehen: die in Katernberg und die in Altenessen.

Die Stadtteilbücherei in Essen-Katernberg ist die kleinste ihrer Art in der Stadt Essen und nicht barrierefrei. Nach Meinung einiger Stadtteilpolitiker und dem Verein „Freunde der Stadtteilbücherei Katernberg“ wäre ein barrierefreier Zugang möglich, die Stadt will hingegen einen ganz neuen Standort finden. Zunächst aber will sich die Verwaltung jedoch um die Stadtteilbücherei in Altenessen kümmern, die eventuell irgendwann in die Zeche Carl umziehen soll.

Stadtbücherei Essen-Katernberg nicht unter Denkmalschutz

Das Gebäude an der Katernberger Straße ist unterteilt in den ursprünglichen Hauptbau aus dem Jahre 1890 und einen später erstellten Anbau. In dem unter Denkmalschutz stehenden Hauptbau befindet sich die Polizeiwache, die ebenfalls nicht barrierefrei ist und im Anbau die Stadtteilbibliothek, die gerade einmal 143 Quadratmeter misst. Dieser Teil unterliegt nicht dem Denkmalschutz. Der Eingang führt bisher über vier Stufen zur Tür.

Silvia Blaskowski vom „Freundeskreis der Stadtbücherei Katernberg“ erklärt: „Man könnte eine Rampe bauen, die an der Seite des Gebäudes beginnt und bis zur Tür führt.“ Die Stadtverwaltung ist hingegen der Meinung, dass die einzige Möglichkeit eine Rampe an der Rückseite des Gebäudes mit einem zusätzlich zu schaffenden Zugang wäre. Nachteil: Durch einen zusätzlichen Durchbruch in die Bücherei hinein würde wertvolle Stellfläche für Medien verloren gehen.

Stadtteilbücherei Essen-Katernberg ist nicht barrierefrei

Der Zugang ist das eine, doch auch das Gebäude selbst ist nicht barrierefrei und kann es nach Angaben der Stadt auch nicht werden: „Durch die geringe Grundfläche gibt es im Erdgeschoss nicht ausreichend Platz für den kompletten Medienbestand“, erklärt Stadtsprecherin Jacqueline Schröder. Die Medien für Kinder befinden sich daher auf einer Empore, die nur über eine Treppe erreichbar ist.

Silvia Blaskowski (Freundeskreis der Stadtteilbücherei Katernberg) und Rudolf Vitzthum (Inklusionsbeauftragter der BV VI) hinter der Stadtteilbücherei in Essen-Katernberg. Die Stadt hatte einen barrierefreien Zugang an der Rückseite des Gebäudes mit einem Durchbruch vorgeschlagen. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Wer mit dem Kinderwagen kommt, muss diesen daher unten stehen lassen. „Mangels Abstellfläche behindern diese dann unter Umständen die Fluchtwege und Gänge im Erdgeschoss“, so Schröder. Eine Behindertentoilette ist ebenfalls nicht vorhanden. Die einzige Toilette befindet sich im nichtöffentlichen Bereich hinter der Servicetheke. Schröder: „Der Zugang ist schmal und nicht baulich veränderbar, kann also nicht barrierefrei gestaltet werden.“

Bücherei Katernberg soll langfristig einen neuen, barrierefreien Standort bekommen

Silvia Blaskowski geht pragmatisch an die Sache ran. Mit einer Rampe würden Besucher und Besucherinnen bequem in das Gebäude hineinkommen. Medien für Kinder könnten von der Empore heruntergeholt werden und Bücher für Gehbehinderte wären unten gut erreichbar.

Rudolf Vitzthum, Inklusionsbeauftragter der zuständigen Bezirksvertretung hingegen sagt: „Die Bücherei hat eine größere Immobilie verdient.“ Auch die Verwaltung hat laut Jacqueline Schröder entschieden, den Bau einer Rampe nicht weiter zu verfolgen und stattdessen „eine andere Fläche im Bereich Katernberg zu suchen, die eine vollständige Barrierefreiheit ermöglicht.“

Machbarkeitsstudie für Gesamtensemble der Zeche Carl in Auftrag gegeben

Derzeit sei die Stadtverwaltung allerdings mit der Bedarfsfeststellung der Bibliothek in Altenessen auf Zeche Carl befasst. Im März erfolgte die Beauftragung des Planungsbüros. Diese umfasse unter anderem das Erstellen einer Machbarkeitsstudie für das Gesamtensemble Zeche Carl. Das Planungsbüro geht von einer neunmonatigen Bearbeitungszeit aus. Schröder: „Erst im Anschluss daran kann in Katernberg auf die Suche nach einer passenden Fläche für die Stadtteilbibliothek gegangen werden.“

Der Malakowturm der Zeche Carl in Altenessen war zuletzt Schauplatz einer Projektion mit Bildern aus dem Stadtteil. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Die Pläne für den Umzug der Altenessener Stadtteilbücherei gären schon seit Jahren. Der Malakowturm auf dem Gelände der Zeche Carl, einst mächtiges Zentrum der Kohleförderung auf der Altenessener Zeche, liegt seit Jahrzehnten im Dornröschenschlaf. Im Jahr 2020 stieß daher ein Antrag von CDU und SPD auf breite Zustimmung, wonach die Stadtverwaltung für das Areal der Zeche Carl ein neues Sanierungs- und Nutzungskonzept erstellen soll.

Inklusionsbeauftragte für Essener Norden gewählt Jeder Mensch hat das Recht auf gesellschaftliche Teilhabe. Um dieses Recht künftig intensiver in der politischen und gesellschaftlichen Arbeit für Menschen mit Behinderung und chronischen Krankheiten im Stadtbezirk VI zu verankern, hat die Bezirksvertretung VI Zollverein zum ersten Mal einen Inklusionsbeauftragten benannt. Auf Vorschlag von CDU, SPD und Grünen wählte das Gremium Rudolf Vitzthum (CDU) zum Inklusionsbeauftragten und Susanne Hase (Grüne) zu seiner Stellvertreterin. Die beiden wollen sich künftig gemeinsam dafür einsetzen, dass die inklusiven Interessen der betroffenen Menschen in die Entscheidungen der Bezirksvertretung VI eingebracht werden. Zudem sind die Inklusionsbeauftragten der Bezirksvertretungen stimmberechtigte Mitglieder im neu gegründeten Inklusionsbeirat der Stadt Essen.

Im Zentrum der Überlegungen stand schon damals der Umzug der Stadtteilbibliothek von der Altenessener Straße in den Malakowturm. Nicht nur für Kulturdezernent Muchtar Al Ghusain wäre die Umsiedlung vom derzeitigen Standort aufs Carl-Areal eine positiver Schub für die Entwicklung im Stadtteil. „Wir möchten Zeichen im Essener Norden setzen und die Attraktivität der Quartiere herausarbeiten und sichtbar machen“, betonte 2020 auch Christiane Moos (CDU), Vorsitzende des Kulturausschusses. Ende des Jahres soll das Planungsbüro jetzt Ergebnisse vorlegen.

