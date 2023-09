Nach Porta Küchenwelt: Neues Möbelgeschäft in Essen-Borbeck

Essen-Borbeck. Am Wolfsbankring in Borbeck-Mitte zieht ein neues Möbelhaus ein, nachdem „Porta“ die Segel strich. Wann „Prenses“ öffnen wird, was der Chef sagt.

Das Gewerbegebiet Wolfsbankring hat einen neuen Ankermieter – Möbel Prenses. Ab Ende September soll der Möbelverkauf laufen. Früher war dort „Porta Küchenwelt“.

Enes Özcan ist 33 Jahre jung und seit 2016 Gründer und Inhaber des zunächst auf Küchen spezialisierten Unternehmens. Seine Kenntnisse hat er in einem großen Bochumer Möbelhaus erworben, den Job von der Pike auf gelernt. Im Alter von 25 Jahren fühlte er sich fit genug, um sich selbstständig zu machen.

Von Altendorf nach Borbeck

Die ersten Geschäftsräume lagen im Westviertel im Hause der Event-Location „Prenses“. Daher stammt dann auch der Name für das Unternehmen, das aber nach etwa zwei Jahren an die Altendorfer Straße umzog. Jetzt ist der noch größere Umzug in die neuen Geschäftsräume am Wolfsbankring 7 in vollem Gange. Dort gilt es, die von Porta angemieteten 3.000 Quadratmeter auf zwei Etagen mit Möbeln und mit Leben zu füllen. Schließlich möchte der Unternehmer seinen bisherigen Jahresumsatz von rund vier Millionen Euro am neuen Standort erheblich steigern.

Auf den Flächen gibt es noch Lücken, Bilder lehnen an einem Geländer, ein paar Meter weiter kann man aber schon in einer bequemen Polster-Sitzecke die Beine lang machen. „Eigentlich hatte ich an eine Eröffnung zum 1. September gedacht“, schaut Enes Özcan auf die letzten arbeitsintensiven Wochen zurück. Aber es gebe immer wieder Lieferschwierigkeiten, um das von Küchen auf den gesamten Möbelbereich erweiterte Angebot auf den Flächen zu präsentieren. Das sei ein Phänomen der heutigen Zeit, so der Geschäftsführer, der eigentlich seine Kunden schnell beliefern möchte.

Realistisch: Öffnung erfolgt Ende September

Realistisch sei die Eröffnung des Möbelhauses erst Ende September möglich. Für eine gute Küche müsse man heutzutage zwischen 8.000 und 12.000 Euro zahlen. Deswegen habe er sein Angebot erweitert und eine Küchenmarke mit ins Sortiment genommen, die auch für kleineres Geld zu bekommen ist. So will der Geschäftsmann jeden bedienen können, auch Menschen, die aufs Geld schauen müssen. „Wir gehören zum Einkaufsverband Garant und können deswegen preisgünstig einkaufen, was dann den Verkaufspreis günstig beeinflusst, erklärt er.

Das Angebot von Prenses wird neben Küchen auch Wohnambiente, Badmöbel, Boxspringbetten, Esszimmer und Polstermöbel umfassen. Für den Service stehen insgesamt 25 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bereit, davon allein vier Montageteams.

