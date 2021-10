Lichtwochen Essen starten mit verkaufsoffenem Sonntag

Essen. Zum Start der Lichtwochen Essen findet ein verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt statt. Ab wann es losgeht und was außerdem stattfindet.

Die Lichtwochen Essen starten am Sonntag (31.10.) um 17 Uhr, die Aufbauarbeiten in der Innenstadt laufen. Viele Lichtelemente schweben bereits über den Köpfen der Fußgänger, tierisch geht es am Boden zu: Ein Orca am Burgplatz, ein Nashorn am Willy-Brandt-Platz, ein Eisbär am Kennedyplatz und ein Känguru am Rande der Rathaus Galerie – die leuchtenden Tiere sind bereits aufgebaut.

Spätestens zum Probeleuchten am Freitag werden sie in voller Pracht erstrahlen, heißt es von der Essen Marketing (EMG). Bis dahin werde auch das Riesenrad fertig aufgebaut sein.

Verkaufsoffener Sonntag flankiert Start der Essener Lichtwochen

Die Eröffnung der Lichtwochen am Sonntag wird unter anderem durch einen verkaufsoffenen Sonntag flankiert, ab 13 Uhr öffnen die Geschäfte, teilt die EMG mit. Außerdem gibt es in der gesamten Innenstadt Aktionen und Live-Musik, anlässlich des hundertjährigen Jubiläums des Museum Folkwang.

Nachdrucke berühmter Künstler können an unterschiedlichen Standorten entdeckt und fotografiert werden, auch „Walking Acts“ sind geplant. Auf der Bühne am Willy-Brandt-Platz wird die Band Goldmeister auftreten. Die beiden Berliner interpretieren deutsche Hip-Hop-Klassiker im Stile der 20er Jahre vollkommen neu. Es dürfte viel los sein in der Innenstadt am Sonntag, denn außerdem startet der Zombiewalk zu Halloween um 18 Uhr auf dem Willy-Brandt-Platz, ab 19.30 Uhr soll ein Feuerwerk gezündet werden.

Die Lichtwochen-Standorte im Überblick:

Nashorn: Willy-Brandt-Platz

Willy-Brandt-Platz Leuchtkugel: Willy-Brandt-Platz vor dem Handelshof

Willy-Brandt-Platz vor dem Handelshof Orca: BurgplatzEisbär: Kennedyplatz

BurgplatzEisbär: Kennedyplatz Rehe: Rund um die Marktkirche

Rund um die Marktkirche Teddy: Markt/Porschekanzel

Markt/Porschekanzel Känguru: Porschekanzel in der Nähe der Rathaus Galerie

Porschekanzel in der Nähe der Rathaus Galerie Schlitten mit Geschenken: Flachsmarkt

Flachsmarkt Elch: Flachsmarkt

