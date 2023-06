Leiter der Alten Synagoge in Ruhestand: Ein Vermittler geht

Essen. Uri Kaufmann radelte mit Essenern los, zeigte ihnen Spuren jüdischen Lebens in der Stadt. Nun geht der Leiter der Alten Synagoge in Ruhestand.

Als Historiker, Hausherr der Alten Synagoge und Vermittler jüdischen Lebens hat Uri R. Kaufmann seit September 2011 einen festen Platz in der Stadtgesellschaft. Nun geht der gebürtige Schweizer in Ruhestand und hinterlässt ein gut bestelltes Haus, das bis zum Frühjahr 2024 aufwendig saniert wird.

Kaufmann hatte bereits eine akademische Karriere mit internationalen Stationen vorzuweisen, als er vor zwölf Jahren nach Essen kam: Ab 1977 studierte er an der Hebräischen Universität in Jerusalem, promovierte anschließend in Zürich. Von 1988 bis 1997 lehrte er an der Hochschule für Jüdische Studien in Heidelberg im Fach Jüdische Geschichte, es folgten Lehraufträge an verschiedenen Universitäten.

Essens OB dankt für die wichtige Aufklärungsarbeit

„Im Jahr 2011 wurden Sie Leiter der Alten Synagoge Essen in der Nachfolge von Edna Brocke“, erinnerte Oberbürgermeister Thomas Kufen bei Kaufmanns offizieller Abschiedsfeier im Juni. „Sie haben diese Rolle vorbildhaft übernommen und schnell erkannt, dass die Alte Synagoge wichtige Aufklärungsarbeit für die vielfältige Stadtgesellschaft von Essen und darüber hinaus für das Ruhrgebiet leistet.“

Uri Kaufmann unterschied sich dabei im Ton deutlich von seiner streitbaren Vorgängerin Edna Brocke, die weder Klartext noch Konflikte scheute. „Drei Bilder stecken hierzulande in den Köpfen: Der alte Mann mit Bart und Kaftan, die Leichenberge der NS-Vernichtungslager, und die bösen Israelis, die unschuldige Palästinenser erschießen“, beklagte sie einmal – und stellte dem Klischee die ganze Breite jüdischen Lebens entgegen: den Sportverein in Israel wie den jüdischen Motorradclub in New York, den jüdischen Alltag wie die Feiertage. Sie zeigte, wie vielfältig die deutsch-jüdischen Bezüge in Essen sind und formte die in der Alten Synagoge beheimatete Gedenkstätte zu einem Haus jüdischer Kultur.

Uri Kaufmann machte verschwundene Baukunst wieder sichtbar

Brockes inhaltlichen Ansatz schrieb Uri Kaufmann teilweise fort, etwa mit den Donnerstagsgesprächen, die oft aktuelle Diskurse abbildeten. Mit seiner kuratorischen Arbeit machte er kulturelles Leben, verschwundene Baukunst wieder sichtbar. Beispielhaft genannt sei die Schau „Josef Rings und Erich Mendelsohn: Neues Bauen in Deutschland und Erez Israel“, die er ins Haus holte. Sie machte deutlich, wie Architekt Rings mit den Arbeitersiedlungen Feldhaushof in Huttrop, Heimatdank in Fulerum und vor allem mit der bekannten Eyhof-Siedlung das Stadtbild mitgeprägt hat; bevor er 1934 in das damals britische Mandatsgebiet Palästina emigrierte. Das von Mendelsohn entworfene Jüdische Jugendheim – 1938 von den Nazis in Brand gesetzt – entriss Kaufmann dem Vergessen: ein Modell des Bauwerks wurde Teil der Dauerausstellung; für die er übrigens einen Katalog vorgelegt hat.

Weder Pandemie noch Regenwetter konnten den Leiter der Alten Synagoge, Uri Kaufmann, Ende August 2021 von seiner Radtour „Auf jüdischen Spuren“ abhalten. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Er holte die Essener und Essenerinnen nicht nur in die Alte Synagoge, sondern lud sie „auf jüdischen Spuren“ zu Radtouren ein, die ihnen weniger bekannte Seiten ihrer Stadt erschlossen. Besonders verdient gemacht hat sich Kaufmann um Essens Städtepartnerschaft mit Tel Aviv, die lange Jahre eingeschlafen war, bevor eine städtische Delegation im Jahr 2012 in die israelische Metropole reiste. Der Leiter der Alten Synagoge sollte als inoffizieller Reiseleiter und Türöffner maßgeblich zum Erfolg der Reise und zur Wiederbelebung der Partnerschaft beitragen: Immer wieder begleitete er seither Studienreisen nach Israel.

Panzerglas und Polizeischutz für die Alte Synagoge

Gleichzeitig mahnte er mit Blick auf die Alte Synagoge: „Hier ist nicht der Ort, um den Nahostkonflikt auszutragen.“ Und musste doch erleben, dass das Haus immer wieder antisemitischer oder antiisraelischer Aggression ausgesetzt, von Rechtsextremen wie von palästinensischen Demonstranten. Um dieser Gefahr zu begegnen, brauchte es Panzerglas und Polizeischutz – Kaufmanns grundsätzliche Gesprächsbereitschaft auch gegenüber scharfen Kritikern blieb davon unberührt.

Bei seiner Abschiedsfeier erinnerte OB Kufen daran, dass Kaufmann die Alte Synagoge, die heute eine Kulturstätte ist, zuletzt wieder für sakrale Ereignisse geöffnet hat. „Mit der Abhaltung der hohen jüdischen Feiertage in den letzten drei Jahren, haben Sie hier im Haus ein gutes Verhältnis zur Jüdischen Kultus-Gemeinde Essen aufgebaut.“

„Hier ist nicht der Ort, um den Nahostkonflikt auszutragen“, betonte der Leiter der Alten Synagoge in Essen, Uri Kaufmann, nachdem das Haus wiederholt Ziel antisemitischer oder antiisraelischer Aggression geworden war. Foto: Sebastian Konopka / FUNKE Foto Services

400 Interviews mit Essener Juden digitalisiert

Auch der Erinnerungskultur hat der Historiker nie eine Absage erteilt, im Gegenteil: Kaufmann wünschte sich mehr zeitliche und personelle Ressourcen, um all die Dokumente zu erschließen, die Auskunft geben könnten über jüdisches Leben in Essen. Regelmäßig hat er Kinder und Enkel von Holocaust-Überlebenden auf ihrer Spurensuche in der Stadt begleitet. Schließlich machte er mit seinem Team das Vermächtnis jener Essener Juden zugänglich, die vor dem nationalsozialistischen Vernichtungswillen in alle Teile der Welt geflohen waren und zwischen 1985 bis 2001 am Besuchsprogramm ihrer früheren Heimatstadt teilnahmen: 400 Interviews mit ihnen hat er digitalisiert. Ein Schatz, der bleibt.

Es passt zu Kaufmanns Naturell, dass er sich zum Abschied keine große persönliche Würdigung wünschte, lieber hinter seiner Arbeit zurücktrat. Folgerichtig verabschiedete er sich mit einem Vortrag zum Thema „Vom Antifaschismus zum Jüdischen Museum: Die Alte Synagoge Essen 1979-2008“.

