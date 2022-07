Wie in diesem Jahr soll sich die Rüttenscheider Straße auch 2023 während der „Rü Art“ wieder in eine Kunstmeile verwandeln, so das Organisationsteam.

Kunst Kunstmeile „Rü Art“: Was für 2023 in Essen geplant ist

Essen-Rüttenscheid. Knapp 100 Künstler haben ihre Werke in Schaufenstern entlang der „Rü“ in Essen ausgestellt. Was 2023 für die Kunstmeile „Rü Art“ geplant ist.

Gemälde, Fotografien und Skulpturen: Im Juni stand die Rüttenscheider Straße ganz im Zeichen der Kunst. Während der Kunstmeile „Rü Art“ waren die Werke lokaler Künstlerinnen und Künstler in den Schaufenstern entlang der „Rü“ und in ihren Nebenstraßen zu sehen.

„Unser Ziel war es, Kunst im Stadtteil sichtbar zu machen und den Künstlern eine Plattform zu bieten. Und ich finde, das hat in diesem Jahr wieder gut funktioniert“, sagt Lore Klar, Vorsitzende des Forums Kunst und Architektur, das die temporäre Kunstmeile gemeinsam mit der Interessengemeinschaft Rüttenscheid (IGR) bereits zum achten Mal organisiert hat.

Knapp 100 Künstler zeigen Werke auf der Rü in Essen

In diesem Jahr haben 95 Künstlerinnen und Künstler (knapp die Hälfte davon aus Galerien) ihre Werke in insgesamt 69 Schaufenstern und Innenräumen – zum Beispiel in Cafés und Galerien – ausgestellt. Welches Kunstwerk am besten in welches Geschäft passt, das entscheidet Klar als künstlerische Leiterin schon vorab.

Dabei sei ihr vor allem aufgefallen, dass sich die Geschäftsbetreiberinnen und -betreiber angesichts der Corona-Pandemie Ablenkung für ihre Kundschaft wünschen: „Der Wunsch vieler Geschäfte war es, etwas Farbiges auszustellen und nichts Trauriges in Grautönen.“

Essener Künstler verkaufen Werke während „Rü Art“

Generell habe sich das Kunstprojekt im Stadtteil „mittlerweile etabliert“, so Klar: „Das merkt man auch daran, dass immer mehr Künstler ihre Arbeiten verkaufen.“ Diese Erfahrung teilt Petra Salhöfer. Die Essenerin ist bereits seit Beginn der ersten Veranstaltung dafür zuständig, Geschäfte als Ausstellungsplätze zu gewinnen.

„Die Geschäftsinhaber freuen sich jedes Jahr, wenn ich zu ihnen komme. Sie sind gerne dabei“, sagt Salhöfer. Anfangs habe sie lediglich Geschäfte, die direkt an der Rüttenscheider Straße liegen, angesprochen. Mittlerweile dienen auch Lokale in Nebenstraßen und rund um den Rüttenscheider Markt als Ausstellungsort.

„Rü Art“ soll auch 2023 wieder in Essen stattfinden

In Zukunft sollen weitere Ecken rund um die „Rü“ für die Kunstmeile erschlossen werden, so Salhöfer: „Wir wollen verstärkt an der Haltestelle Florastraße, wo es viele neue Geschäfte gibt, aktiv werden. Zum Teil haben die Geschäfte uns fürs nächste Jahr schon zugesagt.“

Auf besonders kreativ gestaltete Schaufenster können sich Spaziergängerinnen und Spaziergänger auch 2023 wieder freuen. Vom 1. bis 18. Juni soll die „Rü Art“ stattfinden. Das Konzept werde beibehalten und – sofern es die Pandemielage zulässt – um weitere Nebenveranstaltungen ergänzt.

